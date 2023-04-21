В Сызрани состоялись финалы Кубка России и Кубка Федерации по синхронному фигурному катанию на коньках

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В течение трех дней в Сызрани прошли четыре турнира по синхронному фигурному катанию на коньках - финалы Кубка России и Кубка Федерации, первенство страны и соревнования среди второразрядниц.

Всего на лед "Сызрань-Арены" вышли 37 команд из 15 регионов. В их числе были и признанные лидеры - "Парадиз" из Санкт-Петербурга, "Юность" из Екатеринбурга, молодые коллективы из Брянской и Тульской областей, пишет Сова.



Нашу область представили пять коллективов из Самары и Тольятти. Второе место в Кубке России среди мастеров спорта заняла "Жемчужина" (СШОР № 1). Команда "Жемчужина-юниоры" стала четвертой в Кубке Федерации. В первенстве страны среди спортсменок 1-го разряда 10-е место занял "Эдельвейс". В турнире для самых юных фигуристок пятой стала "Гэлакси", девятыми - "Ангелы".



Главные трофеи завоевали питерские команды. Кубок России выиграл "Парадиз", Кубок Федерации - "Санрайз-1".



Вера Богуш, вице-президент Федерации фигурного катания РФ:



- Сызрань приняла более 900 спортсменов, тренеров, представителей команд и судей. При поддержке главы города Анатолия Лукиенко, специалистов Ледового дворца спорта и управления физкультуры и спорта турниры прошли на высоком уровне.