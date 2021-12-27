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В спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта" пройдет новогодний турнир по керлингу "Волжская метла" в рамках проведения физкультурного, спортивно-массового и социально-культурного мероприятия “Самарская Олимпийская деревня - 2022 “Сокровища Губернии”.



В программе мероприятий: мастер-классы, обучение керлингу, показательные игры спортсменов сборной команды Самарской области по керлингу. А также анимационные персонажи, тематическая фотозона и диджей.



Мероприятия проводятся при условии соблюдения организаторами и участниками требований законодательства в отношении обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Предварительная запись по телефону: (846) 933 57 49.

Самара, ул. Молодогвардейская, 222. Керлинг-центр.

Время игр: 12:00 - 12:45, 13:00 - 13:45, 14:00 - 14:45.

Правила посещения мероприятий:

вход по QR-коду;

выход на лед для лиц 10+;

возрастные ограничения по присутствию на мероприятии 6+.

Фото: минспорт СО

