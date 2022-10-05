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В Сочи состоялась торжественная церемония открытия «Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

5 октября 2022 14:14
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В Играх принимают участие представители из 10 зарубежных стран и 78 субъектов Российской Федерации.

Во вторник, 4 октября, в Сочи состоялась торжественная церемония открытия Международных комплексных спортивных соревнований «Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Церемония прошла в спортивном зале центра единоборств «Юг Спорт» и началась с парада флагов команд стран - участниц и команд субъектов Российской Федерации. В Играх принимают участие представители из 10 зарубежных стран и 78 субъектов Российской Федерации.

«Считаю проведение этих уникальных по своему масштабу и вдохновляющей силе игр значимой и востребованной инициативой, призванной внести большой, созидательный вклад в развитие паралимпийского спорта, продвижение его незыблемых идеалов и ценностей», - отметил Президент России Владимир Путин в своем приветственном адресе.

Почетную миссию выноса Государственного флага Российской Федерации выполнили - трехкратная чемпионка Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Валерия Шабалина, двукратный чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением ОДА Дмитрий Сафронов, чемпион Паралимпийских игр по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом Заурбек Пагаев и чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта слепых Антон Кулятин. Флаг страны-хозяйки был торжественно поднят под национальный гимн, который прозвучал в исполнении бронзового призера Паралимпийских игр в Токио по фехтованию Людмилы Васильевой.

«Международные летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» являются самыми масштабными и значимыми соревнованиями этого года, проводимых в рамках спортивного календаря России», - подчеркнул президент Паралимпийского комитета России.

Клятву от имени спортсменов дал 16-кратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию Игорь Бокий. От имени судей клятву о честном и объективном судействе зачитала трехкратная чемпионка Паралимпийских игр, главный судья соревнований Ольга Семенова. От имени тренеров клятву озвучил заслуженный тренер России, старший тренер паралимпийской сборной команды России по плаванию Юрий Назаренко.

 

Фото:   минспорта СО

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