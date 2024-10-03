В СО пройдет фестиваль "ГТО - одна страна, одна команда!" среди участников старше 60 лет

В Самарской области пройдет физкультурно-спортивный фестиваль "ГТО - одна страна, одна команда!" среди участников старше 60 лет.
20 октября, СК "Маяк".
В составе команды 4 участника от 60 и старше (XVI–XVIII возрастные ступени ГТО).
В спортивную программу включены соревнования:
– по многоборью ГТО (лично-командный зачет);
– по стрельбе из электронного оружия (командный зачет);
– по дартс (командный зачет);
– по мини-ориентированию (командный зачет);
– эстафета по плаванию 4х25м (командный зачет).
Заявки на участие от муниципалитетов Самарской области принимаются до 10 октября. Все подробности на странице регионального оператора ГТО.
Фото: минспорта СО