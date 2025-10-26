Я нашел ошибку
Главные новости:
МВД: число детей, пострадавших от кибермошенников, увеличилось на 120%
Самарская спортсменка взяла "бронзу" на Кубке России по пауэрлифтингу
В Саранске тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с "Локомотивом"
В Тольятти объявлен в розыск водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе
В России начали продавать хлеб совсем маленькими упаковками
Под Самарой женщина случайно утопила свой автомобиль
В Самаре школьные каникулы начнутся с 1 ноября
Маркетплейсы стали основным каналом продаж книг
В Саранске тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с "Локомотивом"

26 октября 2025 18:08
122
В Саранске тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с "Локомотивом"

В воскресенье, 26 октября, в Саранске в тринадцатом туре чемпионата России тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с "Локомотивом" — 1:1.

Тольяттинцы вышли вперед на 42 минуте, Бокоев кинул аут, серия рикошетов, Фассон выбивает мяч прямо на Беншимола, и Жилсон распечатывает ворота Митрюшкина — 1:0.

На 67 минуте подопечные Михаила Галактионова вернулись в игру, с подачи Батракова с углового голом отметился Монтес — 1:1.

На стадионе "Мордовия Арена" присутствовало 8093 болельщика.

Следующую игру красно-черные проведут в Ростове-на-Дону 1 ноября против одноимённой команды, пишет Волга-Ньюс.

Фото: ФК "Акрон"

