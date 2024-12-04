В Санкт-Петербурге состоялись всероссийские соревнования по чир спорту "Чирмания - Питер".
В них приняли участие представители 45 регионов России, Белоруссии и Казахстана - всего 3500 спортсменов. Выступления проходили в "Лахта Холле".
Среди призеров - представители сборной Самарской области.
Чир-фристайл группа, 12-14 лет
сборная Самарской области ("Идеал" Самара, "Гранат" Борское) - серебро
Чир-фристайл двойка, 16 лет и старше
Полина Волохова /София Коноваленко ("Деста", Тольятти) - бронза
Чир-фристайл группа, 8-11 лет
"Идеал", Самара - бронза
Чир-фристайл двойка, 12-14 лет
Алёна Голина / Мария Скачкова ("Идеал", Самара) - бронза
Чир-фристайл двойка, 8-11 лет
Маргарита Ефимова / Александра Юдина ("Идеал", Самара) - бронза
Фото: минспорта СО