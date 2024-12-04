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В Санкт-Петербурге состоялись всероссийские соревнования по чир спорту "Чирмания - Питер"

4 декабря 2024 20:31
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Среди призеров - представители сборной Самарской области.

В Санкт-Петербурге состоялись всероссийские соревнования по чир спорту "Чирмания - Питер".

В них приняли участие представители 45 регионов России, Белоруссии и Казахстана - всего 3500 спортсменов. Выступления проходили в "Лахта Холле".

Среди призеров - представители сборной Самарской области.

Чир-фристайл группа, 12-14 лет
сборная Самарской области ("Идеал" Самара, "Гранат" Борское) - серебро

Чир-фристайл двойка, 16 лет и старше
Полина Волохова /София Коноваленко ("Деста", Тольятти) - бронза

Чир-фристайл группа, 8-11 лет
 "Идеал", Самара - бронза

Чир-фристайл двойка, 12-14 лет
 Алёна Голина / Мария Скачкова ("Идеал", Самара) - бронза 

Чир-фристайл двойка, 8-11 лет
 Маргарита Ефимова / Александра Юдина ("Идеал", Самара) - бронза

 

Фото:   минспорта СО

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