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В Санкт-Петербурге состоялись всероссийские соревнования по чир спорту "Чирмания - Питер".



В них приняли участие представители 45 регионов России, Белоруссии и Казахстана - всего 3500 спортсменов. Выступления проходили в "Лахта Холле".



Среди призеров - представители сборной Самарской области.



Чир-фристайл группа, 12-14 лет

сборная Самарской области ("Идеал" Самара, "Гранат" Борское) - серебро



Чир-фристайл двойка, 16 лет и старше

Полина Волохова /София Коноваленко ("Деста", Тольятти) - бронза



Чир-фристайл группа, 8-11 лет

"Идеал", Самара - бронза



Чир-фристайл двойка, 12-14 лет

Алёна Голина / Мария Скачкова ("Идеал", Самара) - бронза



Чир-фристайл двойка, 8-11 лет

Маргарита Ефимова / Александра Юдина ("Идеал", Самара) - бронза

Фото: минспорта СО