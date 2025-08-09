В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев

118

В субботу, 9 августа, в Самарской области работает министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Вместе с Вячеславом Федорищевым он приехал во Дворец спорта им. Высоцкого.

Перед матчем Кубка губернатора Самарской области по хоккею они пообщались со спортсменами. Внимание было уделено развитию сферы в регионе, а также подготовке к проведению форума "Россия - спортивная держава" (12+).



Михаил Дегтярев рассказал, что ранее пригласил иностранных гостей международного события стать зрителями Парада Памяти, который традиционно проходит в Самаре, пишет Сова.

- Поэтому и предложили форум провести именно в ноябре, потому что для нас для всех, для Самарской области, для нашей страны - память о тех событиях всегда с нами, - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Также министр спорта и губернатор 63-го региона посетили тренировку баскетболистов ГАУ ДО СО "СШОР № 1" и пообщались с юными спортсменами.