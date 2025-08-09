Я нашел ошибку
В Кремле подтвердили достижение договоренности о встрече на Аляске Путина и Трампа
В Тольятти устанавливаются очевидцы аварии и водитель, скрывшийся с места ДТП
Самарский аэропорт Курумоч открыли для полетов после двух часов закрытия
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
Сызранка стала жертвой мошенничества с использованием современных технологий
В Кировском районе Самары иномарка сбила 17-летнего пешехода
25 пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке госпитализированы
Всероссийская перепись воробьёв стартовала с 9 августа
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев

9 августа 2025 12:52
118
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
 

В субботу, 9 августа, в Самарской области работает министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Вместе с Вячеславом Федорищевым он приехал во Дворец спорта им. Высоцкого.

Перед матчем Кубка губернатора Самарской области по хоккею они пообщались со спортсменами. Внимание было уделено развитию сферы в регионе, а также подготовке к проведению форума "Россия - спортивная держава" (12+).

Михаил Дегтярев рассказал, что ранее пригласил иностранных гостей международного события стать зрителями Парада Памяти, который традиционно проходит в Самаре, пишет Сова.

- Поэтому и предложили форум провести именно в ноябре, потому что для нас для всех, для Самарской области, для нашей страны - память о тех событиях всегда с нами, - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Также министр спорта и губернатор 63-го региона посетили тренировку баскетболистов ГАУ ДО СО "СШОР № 1" и пообщались с юными спортсменами.

Теги: В центре внимания

Весь список