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В самарском парке «Воронежские озера» прошло первенство по лыжным гонкам

9 февраля 2024 15:34
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В первенстве приняли участие ученики около 30 школ Промышленного района.

В четверг, 8 февраля, в парке «Воронежские озера» состоялось открытое лично-командное первенство по лыжным гонкам на Кубок памяти Николая Давыдова. Соревнования, посвященные учителю физкультуры лицея «Технический», проходят уже второй год подряд. В первенстве приняли участие ученики около 30 школ Промышленного района. Им предстояло преодолеть трассу длиной полтора километра.

«В соревнованиях от каждого учреждения принимают участие по 25 детей. Школа-победитель получит переходящий Кубок имени Николая Давыдова. Будем продолжать проводить эти соревнования, чтобы память о нашем коллеге жила дальше», - поделился учитель физкультуры лицея «Технический», один из организаторов первенства Владимир Звягинцев.

Для проведения памятной гонки не случайно был выбран парк «Воронежские озера». Здесь проложены специальные дорожки. «Воронежские озера» - во все времена года любимое место отдыха для жителей всего города. Так, парк несколько лет подряд преображается, побеждая во Всероссийском онлайн-голосовании за новые объекты благоустройства. Оно организуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», реализуемого по инициативе Президента России.

Благодаря активной позиции самарцев в 2022 году в рамках первого этапа благоустройства в парке «Воронежские озера» со стороны Московского шоссе реконструировали фонтан, восстановили пешеходные дорожки и лестницы, установили новые лавочки и урны, заменили освещение и обустроили газоны. В 2023 году привели в порядок территорию возле Храма Святой Троицы.

«Воронежские озера» находятся в самом центре Промышленного района. Здесь проходят различные мероприятия, круглый год их посещает много людей со всего города. Весной стартует уже третий этап благоустройства парка на территории от Храма Святой Троицы до Воскресной школы. Там устроят дорожки, сделают газоны с автополивом, установят новое освещение, лавочки и урны», - рассказал куратор парка «Воронежские озера» Дмитрий Щербаков.

Продолжится ли обновление «Воронежских озер» зависит от жителей. Четвертая очередь парка будет участвовать во Всероссийском онлайн-голосовании за новые объекты благоустройства. Во всех районах города уже состоялись общественные обсуждения дизайн-проектов этих пространств. Обновленные и доработанные проекты будут представлены на голосовании. Территории-победители будут обновлены в 2025 году.

 

Фото:   пресс-служба горадминистрации

Теги: Самара

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