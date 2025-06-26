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В Самарской области стартовала реализация проекта «Выбор сильных»

26 июня 2025 13:18
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В Самарской области стартовала реализация проекта «Выбор сильных»

Федеральный проект «Выбор сильных» был разработан партией «Единая Россия» и впервые представлен на ПМЭФ. Он направлен на поддержку спортивной борьбы, дзюдо и самбо, популяризацию физической культуры и патриотическое воспитание молодежи.

 Федеральный совет проекта возглавил трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Руководить региональным проектом будет президент Самарской областной федерации спортивной борьбы Александр Живайкин. Министр спорта Лидия Рогожинская стала председателем областного совета проекта, в состав которого вошли спортсмены, ветераны, тренеры, представители власти и спортивных организаций.

 В рамках проекта будут проходить соревнования, встречи со спортсменами и ветеранами СВО, мастер-классы и фестивали, откроются новые спортзалы и секции.

 Проект должен стать новым этапом в развитии единоборств и массового спорта.

- В Самарской области уже проходит достаточное количество мероприятий по единоборствам. Но нам важно усилить работу по пропаганде и продвижению здорового образа жизни, патриотическому воспитанию. В этом нам помогут ветераны боевых действий, многие из которых - бывшие спортсмены или тренеры. Надеюсь, что благодаря новому проекту у нас появятся новые официальные спортивные и физкультурные межведомственные мероприятия, которые будут направлены в первую очередь на патриотическое воспитание молодежи, - поделилась планами Лидия Рогожинская.

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