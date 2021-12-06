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В Самарской области состоялся онлайн-фестиваль среди лиц старшего возраста «Шагаем к долголетию!»

6 декабря 2021 13:53
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В Самарской области состоялся онлайн-фестиваль среди лиц старшего возраста «Шагаем к долголетию!»

В Самарской области на территории муниципальных образований в дистанционном формате с использованием интернет-ресурсов состоялся онлайн-фестиваль среди лиц старшего возраста «Шагаем к долголетию!»

В онлайн-фестивале приняли участие мужчины и женщины Самарской области в возрасте 60 лет и старше — всего 55 человек из разных муниципалитетов региона. Онлайн-фестиваль включал в себя спортивную и конкурсную программы. Спортивная программа состояла из личных соревнований по двоеборью: сгибание и разгибание рук в упоре лежа о сиденье стула (количество раз за 1 мин.) и поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин.) — по правилам выполнения испытаний комплекса ГТО. В конкурсной программе участники презентовали творческие работы в видеоформате, посвященные пропаганде спорта и здорового образа жизни.

«Я всю жизнь в спорте, более 45 лет проработала учителем физкультуры. Сейчас на пенсии поддерживаю спортивную форму и веду здоровый образ жизни.Приятно, что в нашем регионе регулярно проводятся спортивные фестивали. Стараюсь не упускать возможности принять в них участие», — поделилась победительница фестиваля Вера Карягина из Сергиевского района.

Победители и призеры спортивной программы онлайн-фестиваля были награждены медалями, дипломами и ценными призами. Участники конкурсной программы — дипломами и ценными призами. Дополнительно 5 авторов лучших работ конкурсной программы награждены поощрительными ценными призами. Лауреаты номинации «Спортивное долголетие» награждены ценными призами министерства спорта Самарской области. Все участники получили сувенирную продукцию министерства спорта.

 

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