В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по фигурному катанию «Кумпарсита»

В Самаре с 8 по 10 марта проходили всероссийские соревнования по фигурному катанию «Кумпарсита». Соревнования посвящены знаменитому танго – показательной программе олимпийских чемпионов Инсбрука-1976 Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова, которые оттачивали свой танец в куйбышевском Дворце спорта. Теперь соревнования проходят на льду уже нового Дворца спорта.
Напомним, знаковый для региона объект был возведен в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», который принят по решению Президента страны Владимира Путина. Развитие спортивной инфраструктуры и создание условий для подготовки спортсменов высокого уровня в регионе ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.
Соревнования «Кумпарсита» состоялись в Самарской области в 23-й раз. Их идейным вдохновителем и организатором выступает президент федерации фигурного катания на коньках Самарской области, вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Вера Богуш.
«Вы на самом счастливом льду, - рассказала она участникам турнира, - ведь здесь, на льду еще старого ледового дворца, танцевали Пахомова и Горшков. Это намоленное, святое для фигуристов место».
Почетной гостьей всероссийских соревнований стала дочь исполнителей «Кумпарситы» Юлия Пахомова-Горшкова.
«Это очень важный турнир, потому что он дал старт многим фигуристам высочайшего уровня. Наша школа сильнейшая, у нас лучшие танцоры в мире. Важно не только хорошо кататься, но также важно знать историю наших выдающихся спортсменов, потому что из их легендарных побед и складывался, в определенном смысле, престиж нашего государства», - отметила Юлия Пахомова-Горшкова.
Во всероссийских соревнованиях приняли участие около 50 пар из разных регионов РФ, которые соревновались в дисциплине «танцы на льду». Участники I и II спортивного разряда исполняли фокстрот, вальс и произвольный танец, кандидаты и мастера спорта - ритм-танец и произвольный танец.
Победителями и призерами стали:
1. София Качушкина / Марк Волков (Москва / Самарская область);
2. Таисия Линчевская / Дмитрий Щербаков (Москва);
3. Ксения Краусова / Даниил Корочкин (Нижегородская область);
в зачете кандидатов в мастера спорта:
1. Полина Пилипенко / Владислав Михайлов (Москва);
2. Вероника Шульпина / Глеб Солович (Нижегородская область);
3. Анна Соболева / Матвей Чураков (Пермский край);
в зачете I спортивного разряда:
1. София Дехант / Илья Целковский (Москва);
2. Анелия Солганова / Никита Шумков (Самарская область);
3. Софья Гончарова / Александр Синцов (Москва);
в зачете II спортивного разряда:
1. Анна Наговицына / Михаил Глазырин (Кировская область);
2. Алиса Барсукова / Илья Павлинов (Москва);
3. Глафира Ушакова / Валентин Мазунов (Москва).
Фото – Минспорт Самарской области, Владислав Задунайский