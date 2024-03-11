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В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по фигурному катанию «Кумпарсита»

11 марта 2024 12:47
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В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по фигурному катанию «Кумпарсита»

В Самаре с 8 по 10 марта проходили всероссийские соревнования по фигурному катанию «Кумпарсита». Соревнования посвящены знаменитому танго – показательной программе олимпийских чемпионов Инсбрука-1976 Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова, которые оттачивали свой танец в куйбышевском Дворце спорта. Теперь соревнования проходят на льду уже нового Дворца спорта.

Напомним, знаковый для региона объект был возведен в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», который принят по решению Президента страны Владимира Путина. Развитие спортивной инфраструктуры и создание условий для подготовки спортсменов высокого уровня в регионе ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Соревнования «Кумпарсита» состоялись в Самарской области в 23-й раз. Их идейным вдохновителем и организатором выступает президент федерации фигурного катания на коньках Самарской области, вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Вера Богуш.

«Вы на самом счастливом льду, - рассказала она участникам турнира, - ведь здесь, на льду еще старого ледового дворца, танцевали Пахомова и Горшков. Это намоленное, святое для фигуристов место».

Почетной гостьей всероссийских соревнований стала дочь исполнителей «Кумпарситы» Юлия Пахомова-Горшкова.

«Это очень важный турнир, потому что он дал старт многим фигуристам высочайшего уровня. Наша школа сильнейшая, у нас лучшие танцоры в мире. Важно не только хорошо кататься, но также важно знать историю наших выдающихся спортсменов, потому что из их легендарных побед и складывался, в определенном смысле, престиж нашего государства», - отметила Юлия Пахомова-Горшкова.

Во всероссийских соревнованиях приняли участие около 50 пар из разных регионов РФ, которые соревновались в дисциплине «танцы на льду». Участники I и II спортивного разряда исполняли фокстрот, вальс и произвольный танец, кандидаты и мастера спорта - ритм-танец и произвольный танец.

Победителями и призерами стали:

в зачете мастеров спорта:

1. София Качушкина / Марк Волков (Москва / Самарская область);

2. Таисия Линчевская / Дмитрий Щербаков (Москва);

3. Ксения Краусова / Даниил Корочкин (Нижегородская область);

в зачете кандидатов в мастера спорта:

1. Полина Пилипенко / Владислав Михайлов (Москва);

2. Вероника Шульпина / Глеб Солович (Нижегородская область);

3. Анна Соболева / Матвей Чураков (Пермский край);

в зачете I спортивного разряда:

1. София Дехант / Илья Целковский (Москва);

2. Анелия Солганова / Никита Шумков (Самарская область);

3. Софья Гончарова / Александр Синцов (Москва);

в зачете II спортивного разряда:

1. Анна Наговицына / Михаил Глазырин (Кировская область);

2. Алиса Барсукова / Илья Павлинов (Москва);

3. Глафира Ушакова / Валентин Мазунов (Москва).

 

Фото – Минспорт Самарской области, Владислав Задунайский

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