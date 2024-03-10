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 В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по фигурному катанию "Кумпарсита"

10 марта 2024 14:35
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В 2024 году в соревнованиях приняли участие около 50 танцевальных пар из разных регионов РФ.

Соревнования посвящены знаменитому танго - показательной программе олимпийских чемпионов Инсбрука-1976 Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова, которые оттачивали свой танец в куйбышевском Дворце спорта.

В 2024 году в соревнованиях, которые проходят на льду уже нового Дворца спорта, возведенного в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", приняли участие около 50 танцевальных пар из разных регионов РФ. Участники I и II спортивного разряда исполняли фокстрот, вальс и произвольный танец, кандидаты и мастера спорта - ритм-танец и произвольный танец. Победителями и призерами стали:

Мастера спорта
 София Качушкина / Марк Волков (Москва / Самарская область)
 Таисия Линчевская / Дмитрий Щербаков (Москва)
 Ксения Краусова / Даниил Корочкин (Нижегородская область)

Кандидаты в мастера спорта
 Полина Пилипенко / Владислав Михайлов (Москва)
 Вероника Шульпина / Глеб Солович (Нижегородская область)
 Анна Соболева / Матвей Чураков (Пермский край)

I спортивный разряд
 София Дехант / Илья Целковский (Москва)
 Анелия Солганова / Никита Шумков (Самарская область)
 Софья Гончарова / Александр Синцов (Москва)

II спортивный разряд
 Анна Наговицына / Михаил Глазырин (Кировская область)
 Алиса Барсукова / Илья Павлинов (Москва)
 Глафира Ушакова / Валентин Мазунов (Москва)

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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