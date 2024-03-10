 В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по фигурному катанию "Кумпарсита"

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Соревнования посвящены знаменитому танго - показательной программе олимпийских чемпионов Инсбрука-1976 Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова, которые оттачивали свой танец в куйбышевском Дворце спорта.



В 2024 году в соревнованиях, которые проходят на льду уже нового Дворца спорта, возведенного в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", приняли участие около 50 танцевальных пар из разных регионов РФ. Участники I и II спортивного разряда исполняли фокстрот, вальс и произвольный танец, кандидаты и мастера спорта - ритм-танец и произвольный танец. Победителями и призерами стали:



Мастера спорта

София Качушкина / Марк Волков (Москва / Самарская область)

Таисия Линчевская / Дмитрий Щербаков (Москва)

Ксения Краусова / Даниил Корочкин (Нижегородская область)



Кандидаты в мастера спорта

Полина Пилипенко / Владислав Михайлов (Москва)

Вероника Шульпина / Глеб Солович (Нижегородская область)

Анна Соболева / Матвей Чураков (Пермский край)



I спортивный разряд

София Дехант / Илья Целковский (Москва)

Анелия Солганова / Никита Шумков (Самарская область)

Софья Гончарова / Александр Синцов (Москва)



II спортивный разряд

Анна Наговицына / Михаил Глазырин (Кировская область)

Алиса Барсукова / Илья Павлинов (Москва)

Глафира Ушакова / Валентин Мазунов (Москва)

Фото: минспорта СО