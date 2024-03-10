 В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по фигурному катанию "Кумпарсита"

Соревнования посвящены знаменитому танго - показательной программе олимпийских чемпионов Инсбрука-1976 Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова, которые оттачивали свой танец в куйбышевском Дворце спорта.
В 2024 году в соревнованиях, которые проходят на льду уже нового Дворца спорта, возведенного в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", приняли участие около 50 танцевальных пар из разных регионов РФ. Участники I и II спортивного разряда исполняли фокстрот, вальс и произвольный танец, кандидаты и мастера спорта - ритм-танец и произвольный танец. Победителями и призерами стали:
Мастера спорта
София Качушкина / Марк Волков (Москва / Самарская область)
Таисия Линчевская / Дмитрий Щербаков (Москва)
Ксения Краусова / Даниил Корочкин (Нижегородская область)
Кандидаты в мастера спорта
Полина Пилипенко / Владислав Михайлов (Москва)
Вероника Шульпина / Глеб Солович (Нижегородская область)
Анна Соболева / Матвей Чураков (Пермский край)
I спортивный разряд
София Дехант / Илья Целковский (Москва)
Анелия Солганова / Никита Шумков (Самарская область)
Софья Гончарова / Александр Синцов (Москва)
II спортивный разряд
Анна Наговицына / Михаил Глазырин (Кировская область)
Алиса Барсукова / Илья Павлинов (Москва)
Глафира Ушакова / Валентин Мазунов (Москва)
Фото: минспорта СО