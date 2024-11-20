В Самарской области состоялась Спартакиада среди работников органов исполнительной власти

В соревнованиях участвовали 17 команд, представляющих органы исполнительной власти Самарской области. В программу соревнований входили 10 спортивных дисциплин. Организатором Спартакиады выступил Организационный центр спортивных мероприятий.
Команда министерства спорта Самарской области стала победителем в легкой атлетике и дартсе.
В соревнованиях по волейболу и мини-футболу победила сборная департамента охоты и рыболовства,
в баскетболе - министерство имущественных отношений,
в регби - государственная инспекция строительного надзора.
Чемпионом по шахматам стала сборная министерства сельского хозяйства и продовольствия,
по стрельбе - управление государственной охраны объектов культурного наследия,
по настольному теннису - министерство здравоохранения.
Лучший результат в плавании и призовые места в других дисциплинах позволили команде министерства управления финансами и государственной инспекции финансового контроля стать победителем общего зачета Спартакиады.
Серебро - у госинспекции строительного надзора, бронза - у департамента охоты и рыболовства.
Спартакиада проводится ежегодно. Ее главная задача - пропаганда здорового образа жизни.