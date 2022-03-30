В Самарской области состоялась акция «Единый день ГТО»

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В Самарской области состоялась акция по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни «Единый день ГТО».



В акции приняли участие воспитанники 372 дошкольных образовательных учреждений Самарской области. Возраст участников составлял 6-7 лет, что соответствует I возрастной ступени комплекса ГТО.



Массовый этап акции проходил в феврале-марте 2022 года на территории дошкольных образовательных учреждений. В детских садах проходили физкультурно-массовые мероприятия, на которых дошкольники знакомились с комплексом ГТО и готовились к выполнению нормативов. По итогам мероприятий дошкольники должны были проверить свои возможности в выполнении многоборья ГТО: отжимание, наклон и прыжок в длину. В массовом этапе «Единого дня ГТО» в Самарской области принял участие 7741 человек.



В середине марта в дистанционном формате состоялся региональный этап акции, в котором участвовали 47 команд из всех муниципалитетов Самарской области. Региональный этап включал заочные соревнования по многоборью ГТО и конкурс спортивного плаката на тему «Подтянись к движению ГТО». По итогам регионального этапа были определены победители акции:

ГБОУ СОШ №1 пгт. Безенчук СП детский сад «Березка»;

ГБОУ СОШ №10 г.о. Жигулевск СП детский сад «Ягодка»;

МБДОУ детский сад №8 г.о. Самара.



«Выполнение нормативов ГТО для ребят – это событие! Такие мероприятия повышают интерес у детей к физической культуре и здоровому образу жизни. Они не только получают радость от своих результатов, но и учатся переживать за товарищей, чувствуя себя участниками большой спортивной команды», - рассказала инструктор по физической культуре детского сада «Ромашка» села Челно-Вершины Эльхамия Махмутова.

Фото: минспорт СО