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В рамках подготовки к проведению XIII Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» и в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в Самарской области развернута беспрецедентная работа по улучшению спортивной инфраструктуры.

️Только по линии министерства спорта планируется возведение 76 спортивных площадок - универсальных игровых, для воркаута и для ГТО - по всему региону. Работы по возведению площадок уже начались.

Всего в регионе по поручению губернатора Вячеслава Федорищева появится около 100 новых спортивных объектов.

В школе №146 в поселке Прибрежный уже на 100% готово основание под универсальную спортивную площадку. Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и представитель заказчика посетили школу, чтобы проверить ход работ. Они идут с опережением графика Площадка будет полностью готова в течение трех недель.

Директор школы Валентина Новоселец рассказала, что дети смогут начать на ней занятия уже в ходе летней оздоровительной кампании.

Фото Maxim Kalinkin