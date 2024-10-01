В Самарской области прошел первый официальный чемпионат по бодибилдингу

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Федерация бодибилдинга Самарской области получила государственную аккредитацию в феврале 2024 года. Чемпионат Самарской области по бодибилдингу стал первым официальным региональным спортивным соревнованием по этому виду спорта. В нем приняли участие 55 атлетов.



Участники соревновались в нескольких видах программы: фитнес-бикини (рост до 166 см и свыше 166 см, дополнительные дисциплины "дебют", "юниорки", "мастера"), велнес-фитнес, пляжный бодибилдинг, фит-модель, артистик модель, акробатический фитнес, бодифитнес (рост до 163 см и свыше 163 см, "мастера"), бодибилдинг, атлетик, классический бодибилдинг, бодибилдинг свыше 95 и свыше 100 кг. Оценивала участников межрегиональная бригада судей.



