В Самарской области продолжается подготовка к проведению форума «Россия – спортивная держава»

Я нашел ошибку
Главные новости:
АВТОВАЗ активно обновляет модельный ряд.
Перспективы развития автокомпонентной отрасли обсудили в Самарской области
Благодаря своевременным и грамотным действиям сотрудников Росгвардии удалось предотвратить чрезвычайную ситуацию.
В Самаре росгвардейцы помогли потушить горящий автомобиль
Кормление грудью создаёт для ребёнка атмосферу любви и защиты, которые способствуют полноценному развитию интеллекта ребенка и психики.
 Самарский врач – неонатолог рассказала о пользе грудного вскармливания
Единый день бронирования путевок в детские оздоровительные лагеря Самарской области - 25 апреля. Бронирование открывается в 9.00.
На региональном портале Госуслуг опубликована информация о летнем детском отдыхе
Самарцы смогут узнать, как учёные и изобретатели могут наиболее эффективно заниматься поиском и обработкой необходимой для исследований информации.
В СОУНБ расскажут об информационном сопровождении изобретательской деятельности
Более 1 300 заявлений на государственную регистрацию договора долевого участия в строительстве поступило в самарский Росреестр в 1 квартале 2025 г.
Самарский Росреестр провел семинар для застройщиков
Прогноз погоды в Самаре на выходные 5-6 апреля
Прогноз погоды в Самаре на выходные 5-6 апреля
В Самарской области предпримут дополнительные меры для снижения количества ДТП
В Самарской области предпримут дополнительные меры для снижения количества ДТП
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.38
-0.17
EUR 93.16
1.96
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет открытие фотовыставки «В чьих глаза красота?»
День беременных в Самаре: лекции, музыка, мастер-классы и вдохновение для будущих мам
Самарская кирха приглашает 13 апреля на концерт «Музыкальное приношение Баху»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самарской области продолжается подготовка к проведению форума «Россия – спортивная держава»

4 апреля 2025 13:50
126
В Самарской области продолжается подготовка к проведению форума «Россия – спортивная держава»

Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание регионального оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который состоится в регионе осенью этого года. В нем приняли участие руководители областного Правительства, администраций Самары и Тольятти, различных органов власти и ведомств.    
Форум «Россия - спортивная держава» проводится с 2009 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Это одно из главных событий в жизни российского спорта. На площадке форума обсуждаются ключевые вопросы, стратегия и перспективы развития отрасли с участием делегаций со всей страны и зарубежных государств. По распоряжению Владимира Путина в 2025 году форум состоится осенью в Самаре.
«Форум «Россия – спортивная держава» - это большое и ответственное мероприятие. Наша задача – провести его на максимально высоком уровне. Давайте посмотрим, как сейчас у нас строится работа, какие задачи стоят в рамках регионального оргкомитета», - обратился к участникам совещания Вячеслав Федорищев.  
С основным докладом о подготовке к форуму выступила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Она отметила, что миссия форума – не только объединить профессиональное спортивное сообщество, но и привлечь к регулярным занятиям спортом еще больше жителей региона. Для этого сформирована спортивная программа, подготовлены планы по проведению многочисленных массовых физкультурных мероприятий, организации спортивных площадок, зон активностей.

«На площади Куйбышева планируем создать большую интерактивную зону «Союз спорта». Здесь будет целый спортивный фестиваль. Проведем парад спортсменов, соревнования по брейкингу, ММА, боксу, фехтованию, спортивному программированию, киберспорту, баскетболу 3х3, мини-футболу. На главной сцене выступят музыкальные группы, DJ, творческие коллективы. Площадь Куйбышева станет местом проведения церемоний открытия и закрытия форума», - рассказала министр.
В Струковском парке состоится фестиваль «Самара в движении». Здесь для жителей и гостей города организуют площадки по паркуру, воркауту, BMX, скейтбордингу, стрит-арту, киберспорту. На набережной Волги будут работать зоны мастер-классов от различных спортивных федераций, площадки ГТО, состоится регата. Также запланировано проведение флешмоба на велотренажерах «Накрути себя» и массового забега «Чистый спорт».

Жители Самарской области смогут стать зрителями и болельщиками на различных спортивных соревнований. Как сообщила Лидия Рогожинская, в программу форума предложено включить проведение международного турнира по парусному спорту, финала Кубка России по гонкам дронов, финала «Кубка Защитников Отечества» среди ветеранов СВО, международного турнира по дрифту, всероссийского турнира по художественной гимнастике на призы чемпионки мира Ксении Поляковой, международного турнира по смешанному боевому единоборству (ММА) или международного фестиваля бокса «Бокс на Волге».
«Одним из ключевых мероприятий физкультурно-спортивной программы предлагаем сделать театрализованное гимнастическое шоу Алексея Немова «Легенды спорта». Оно объединит спортивную, художественную, воздушную и эстетическую гимнастику, акробатику, акробатический рок-н-ролл, прыжки на батуте и цирковое искусство», - отметила министр.
Часть спортивной программы пройдет в Тольятти – это позволит вовлечь в орбиту проведения форума жителей Автограда, где также сильны спортивные традиции.    
Ключевым пространством проведения форума станет стадион «Солидарность Самара Арена». Здесь состоятся стратегические сессии и круглые столы. Предложено провести здесь же ряд спортивных мероприятий и организовать интерактивную экспозицию «Герои спорта», приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Лидия Рогожинская сообщила, что совместно с министерством культуры и министерством туризма подготовлена концепция культурной программы из 15 событий, включающая театральные постановки, выставки и экскурсионные программы. Запланирована установка арт-объектов, приуроченных к форуму.  
В ходе совещания также обсуждался ряд других вопросов. В частности, организации транспортного и медицинского обеспечения форума, формирования необходимого гостиничного фонда, деловая программа, подготовка волонтеров, благоустройство. Особое внимание было уделено вопросам безопасности.
По итогам совещания губернатор дал ряд поручений.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре изменили названия трех остановок общественного транспорта
4 апреля 2025  13:39
В Самаре изменили названия трех остановок общественного транспорта
125
В Самаре отменили два автобусных маршрута
4 апреля 2025  13:30
В Самаре отменили два автобусных маршрута
149
Константин Титов, советник губернатора Самарской области, рассказал о планах развития метро в Самаре
4 апреля 2025  13:10
Константин Титов, советник губернатора Самарской области, рассказал о планах развития метро в Самаре
142
В Самаре открылся международный патриотический форум
4 апреля 2025  09:47
В Самаре открылся международный патриотический форум
194
Повестка была посвящена подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
3 апреля 2025  15:27
В Самаре губернатор провел заседание оргкомитета «Победа»
454
Весь список