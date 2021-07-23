Я нашел ошибку
Главные новости:
Гребец Александр Вязовкин вышел в 1/4 финала.
На Олимпиаде стартовал первый представитель Самарской области
В Самарской области еще 331 человек заразился коронавирусом
В Самарской области еще 331 человек заболел коронавирусом
В Самарской области скорректировали расписание электричек до Похвистнево
В Самарской области скорректировали расписание электричек до Похвистнево
В одном из сел Самарской области ввели карантин по бешенству
В одном из сел Самарской области ввели карантин по бешенству
Олимпиада: названы виды спорта, где ждут медалей
Олимпиада: названы виды спорта, где ждут медалей
Появилась запись последнего перед убийством разговора Екатерины Пузиковой и Алексея Ряскова
Появилась запись последнего перед убийством разговора Екатерины Пузиковой и Алексея Ряскова
В Самарском музее Модерна заработала выставка «Сон»
В Самарском музее Модерна заработала выставка «Сон»
В России появится комиссия по защите детей от опасного контента
В России появится комиссия по защите детей от опасного контента
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.69
-0.8
EUR 86.92
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самарской области появится 6 универсальных спортивных площадок

23 июля 2021 12:54
128
В Самарской области появится 6 универсальных спортивных площадок

В Самарской области к 1 сентября в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, будет построено 6 универсальных спортивных площадок. 

Новые спортплощадки появятся в самарских школах №132 (Коммунистическая,16) и №79 (ул.Ташкентская, 164), в тольяттинской школе №32 (бульвар Буденного, 4), в Большечерниговском районе (п.Петровский), Похвистневском районе (с.Среднее Аверкино) и Хворостянском районе (с.Новокуровка). 

У школы №132 будет игровое поле 39 на 19 метров с полимерным травмобезопасным покрытием, мини-футбольными воротами и баскетбольными кольцами. Рядом с площадкой – зона уличных тренажеров. «При строительстве соблюдаем все требования безопасности, специальное полимерное покрытие позволяет комфортно заниматься различными видами спорта и снижает риск получения серьезных травм при падении. Работы идут с опережением графика, рассчитываем, что уже к 15 августа все будет сделано», – рассказал представитель компании-подрядчика Андрей Миронов.

На спортивной площадке школы №132 будут проводиться уроки физкультуры, занятия спортивных секций, подготовка к выполнению тестов комплекса ГТО. Во внеучебное время смогут тренироваться местные жители.

«У нас в школе учится 1300 детей, проводим уроки физкультуры, есть школьные команды по футболу, хоккею, баскетболу. Старая площадка с деревянными бортами и неровным асфальтовым покрытием была неудобной. Совсем скоро наши дети будут заниматься на новой современной спортплощадке. Это большая радость для всех нас! Огромная благодарность региональным властям!», - отметила директор школы №132 Наталья Сокур.

Срок сдачи всех 6 площадок – до 1 сентября, завершение строительства проводится поэтапно, начиная с середины августа. Развитие спортивной инфраструктуры в регионе – одна из составляющих стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Очень важно, чтобы у детей были комфортные условия для занятий физкультурой и спортом. Это, в первую очередь, дворовые и школьные спортивные площадки. Именно на таких площадках делаются первые шаги в спорт, появляются будущие чемпионы. Кроме того, такие площадки должны быть доступны для всех жителей, любителей спорта, чтобы они могли прийти сюда и позаниматься», – считает министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

В 2021 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в Самарской области будет построено 6 универсальных спортивных площадок, 2 ФОК открытого типа, 2 площадки ГТО, легкоатлетический манеж в Тольятти, завершится реконструкция Дворца спорта в Самаре. Продолжается строительство лыжероллерной трассы на УСЦ «Чайка» и футбольного манежа около стадиона «Солидарность Арена». 

 

Перечень спортплощадок

  1. Самара, Ленинский район, ул.Коммунистическая, 16 (школа 132)

39х19 метров, полимерное покрытие (баскетбол\мини-футбол\волейбол), уличные тренажеры 

  1. Самара, Кировский р-н, ул. Ташкентская, 164 (школа №79)

20х40, искусственный газон (мини-футбол)

  1. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Буденного, 4 (школа №32)

56х28, искусственный газон, хоккейные борта (мини-футбол, хоккей)

  1. Большечерниговский район, п.Петровский

20х40, искусственный газон (мини-футбол)

  1. Похвистневский район, с.Среднее Аверкино

56х28, искусственный газон, хоккейные борта (мини-футбол, хоккей)

  1. Хворостянский район, с.Новокуровка

56х28, искусственный газон, хоккейные борта (мини-футбол, хоккей)

Теги: демография нацпроект спортплощадка

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более 2500 жителей Самарской области подали заявки на профобучение по нацпроекту Демография
21 июля 2021, 12:40
Более 2500 жителей Самарской области подали заявки на профобучение по нацпроекту Демография
Одно из востребованных направлений – парикмахерское искусство. Общество
735
В 2021 году изменения коснулись таких сел, как Русская Борковка, Тимофеевка, Подстепки и Ташелка. 
20 июля 2021, 16:58
В Ставропольском районе завершены запланированные на этот год работы по благоустройству на общественных пространствах
В 2021 году изменения коснулись таких сел, как Русская Борковка, Тимофеевка, Подстепки и Ташелка.  Благоустройство
736
В 2021 году в Самарской области профобучение пройдут порядка 2500 безработных
17 июня 2021, 11:33
В 2021 году в Самарской области профобучение пройдут порядка 2500 безработных
Это будет реализовано благодаря нацпроекту «Демография». Образование
767
В центре внимания
В Самарской области еще 331 человек заразился коронавирусом
23 июля 2021  14:05
В Самарской области еще 331 человек заболел коронавирусом
80
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
23 июля 2021  12:19
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
130
Безопасность на воде и профилактика пожаров – в зоне особого внимания правительства Самарской области
23 июля 2021  11:44
Безопасность на воде и профилактика пожаров – в зоне особого внимания правительства Самарской области
249
Осмотрев территорию парка и национальные дома, губернатор поручил тщательнее продумать концепцию отдыха в этнокультурном комплексе.
22 июля 2021  20:48
Строительство Парка дружбы народов в Самаре близится к завершению
519
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
22 июля 2021  13:24
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
606
Весь список