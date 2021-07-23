В Самарской области появится 6 универсальных спортивных площадок

128

В Самарской области к 1 сентября в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, будет построено 6 универсальных спортивных площадок.

Новые спортплощадки появятся в самарских школах №132 (Коммунистическая,16) и №79 (ул.Ташкентская, 164), в тольяттинской школе №32 (бульвар Буденного, 4), в Большечерниговском районе (п.Петровский), Похвистневском районе (с.Среднее Аверкино) и Хворостянском районе (с.Новокуровка).

У школы №132 будет игровое поле 39 на 19 метров с полимерным травмобезопасным покрытием, мини-футбольными воротами и баскетбольными кольцами. Рядом с площадкой – зона уличных тренажеров. «При строительстве соблюдаем все требования безопасности, специальное полимерное покрытие позволяет комфортно заниматься различными видами спорта и снижает риск получения серьезных травм при падении. Работы идут с опережением графика, рассчитываем, что уже к 15 августа все будет сделано», – рассказал представитель компании-подрядчика Андрей Миронов.

На спортивной площадке школы №132 будут проводиться уроки физкультуры, занятия спортивных секций, подготовка к выполнению тестов комплекса ГТО. Во внеучебное время смогут тренироваться местные жители.

«У нас в школе учится 1300 детей, проводим уроки физкультуры, есть школьные команды по футболу, хоккею, баскетболу. Старая площадка с деревянными бортами и неровным асфальтовым покрытием была неудобной. Совсем скоро наши дети будут заниматься на новой современной спортплощадке. Это большая радость для всех нас! Огромная благодарность региональным властям!», - отметила директор школы №132 Наталья Сокур.

Срок сдачи всех 6 площадок – до 1 сентября, завершение строительства проводится поэтапно, начиная с середины августа. Развитие спортивной инфраструктуры в регионе – одна из составляющих стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Очень важно, чтобы у детей были комфортные условия для занятий физкультурой и спортом. Это, в первую очередь, дворовые и школьные спортивные площадки. Именно на таких площадках делаются первые шаги в спорт, появляются будущие чемпионы. Кроме того, такие площадки должны быть доступны для всех жителей, любителей спорта, чтобы они могли прийти сюда и позаниматься», – считает министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

В 2021 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в Самарской области будет построено 6 универсальных спортивных площадок, 2 ФОК открытого типа, 2 площадки ГТО, легкоатлетический манеж в Тольятти, завершится реконструкция Дворца спорта в Самаре. Продолжается строительство лыжероллерной трассы на УСЦ «Чайка» и футбольного манежа около стадиона «Солидарность Арена».

Перечень спортплощадок

Самара, Ленинский район, ул.Коммунистическая, 16 (школа 132)

39х19 метров, полимерное покрытие (баскетбол\мини-футбол\волейбол), уличные тренажеры

Самара, Кировский р-н, ул. Ташкентская, 164 (школа №79)

20х40, искусственный газон (мини-футбол)

Тольятти, Автозаводский район, бульвар Буденного, 4 (школа №32)

56х28, искусственный газон, хоккейные борта (мини-футбол, хоккей)

Большечерниговский район, п.Петровский

20х40, искусственный газон (мини-футбол)

Похвистневский район, с.Среднее Аверкино

56х28, искусственный газон, хоккейные борта (мини-футбол, хоккей)

Хворостянский район, с.Новокуровка

56х28, искусственный газон, хоккейные борта (мини-футбол, хоккей)