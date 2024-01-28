В Самарской области полицейские провели соревнования по лыжным гонкам

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В ходе упорной борьбы победу одержала команда ОГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти.

В рамках Спартакиады – 2024 года, посвящённой Всемирным Играм Дружбы на лыжной базе в Тольятти, состоялись соревнования среди правоохранительных органов и органов безопасности.

Спортсмены - сотрудники из трёх коллективов физической культуры Тольяттинского - «Динамо» приняли участие в данном спортивно – оздоровительном мероприятии. Дистанция для женщин была 1 километр, а для мужчин всех возрастных категорий 2 километра. Погодные условия в этот день в Самарской области были просто великолепные, легкий мороз позволил показать прекрасные результаты на дистанции в личном и командном первенствах.

После окончания соревнований были подведены итоги и по результатам места распределились следующим образом:

1 место заняла сборная команда ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти;

2 место заняла сборная команда У МВД России по г. Тольятти;

3 место заняла сборная команда - ОБ ППСП У МВД России по г. Тольятти.

Председатель Тольяттинской городской спортивной организации «Динамо», начальник У МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов поздравил всех участников с окончанием соревнований и вручил победителям и призёрам кубки, медали и дипломы.

На закрытии спортивного турнира представитель Общественного совета при территориальном ОВД Антон Просянкин отметил, что спортивные победы сотрудники полиции посвятили Всемирным Играм Дружбы 2024. Это новая глава в истории спорта. Единственный критерий участия в играх - спортивные достижения самих спортсменов.