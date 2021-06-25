В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»

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25 июня на самарском предприятии «Авиаагрегат», в юбилейный пятый раз, прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка». Мероприятие включает в себя турнир по боксу и чемпионат по силе и серии ударов.

В чемпионате по силе и серии ударов приняли участие сотрудники пожарного-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Самарской области из городов Самары, Тольятти и Сызрани, а также подразделений 39 Специального управления федеральной противопожарной службы, военнослужащие Волжского спасательного центра, работники объектовой пожарной охраны. Всего от ведомства в мероприятии приняли участие порядка 80 человек.

Личный состав, имеющий в своем строю кандидатов и мастеров спорта, показал высокие результаты чемпионата.

«Ударная десятка» – это не только праздник для сотрудников, участие в этом мероприятии мотивирует людей работать над собой, позволяет им почувствовать себя частью большой команды, рассказали в пресс-службе облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС