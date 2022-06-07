В Самаре завершились Всероссийские соревнования по чир спорту "Волжские просторы-2022"

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В Самаре в универсальном комплексе "МТЛ Арена" завершились Всероссийские соревнования по чир спорту "Волжские просторы-2022".



В турнире приняли участие 2093 спортсмена из 25 субъектов Российской Федерации. Возраст участников – от 8 лет и старше. Медали разыгрывали в спортивных дисциплинах: "чир-джаз", "чир-фристайл", "чир-хип-хоп"; "чирлидинг" и других.



Танцевальный спорт – один из самых массовых видов спорта губернии, который ежегодно привлекает тысячи детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Фото: минспорт СО