В Самаре завершилась «Самарская парусная неделя-2025»

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В Самаре 13 июля завершилась «Самарская парусная неделя-2025», пишет Обоз-инфо.

Итогом масштабного праздника на Волге стала финальная гонка Поволжской регаты. Соревнования по парусному спорту собрали два десятка яхт и 90 яхтсменов.

Организаторами Парусной недели стали Федерация парусного спорта города Самары и яхт-клуб «Волга».

«Парусный спорт объединяет. Он не имеет ограничений по возрасту, люди могут радовать себя, близких и родную Самару новыми победами. За регатой приятно наблюдать с берега и еще более увлекательно в ней участвовать. Мы очень надеемся, что такие мероприятия как «Самарская парусная неделя» помогут популяризировать парусный спорт, к нам придут новые люди, молодые парни и девушки», – сказал «Обозрению» президент Федерации парусного спорта города Самара Михаил Баскин.

Баскин добавил, что чемпионат проходит с 1980 года, но в формате «Самарской парусной недели» – только во второй раз, поскольку этот формат показал свою востребованность.

Победителями гонок в других группах стали: в третьей — «Ягуар», во второй — «Мечта», а в первой — новичок яхт-клуба, спортивная яхта «Немо»

Следующая парусная гонка в Самаре состоится 25 июля, это будет традиционная регата памяти Владимира Высоцкого.