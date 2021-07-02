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В Самаре впервые состоялись чемпионат и первенство России по роллер спорту в дисциплине "фристайл".



В соревнованиях принимали участие спортсмены из 13 регионов страны. "Потрясающая организация соревнований!", - отметила по итогам федерация роллер спорта России.



В число призеров вошли спортсмены Самарской области!



Скоростной слалом, девушки (5-7 лет)

3 место - Тимофеева Виктория (Самара)



Скоростной слалом, юниорки (10-18 лет)

1 место - Кукушкина Анна (Самара)



Скоростной слалом, женщины

2 место - Ермакова Анастасия (Самара)



Фристайл - слалом, женщины

3 место - Ермакова Анастасия (Самара)



Фриджамп, мужчины

2 место - Акберов Роман (Самара)

Фото: минспорт СО