В Самаре впервые состоялись чемпионат и первенство России по роллер спорту в дисциплине "фристайл".
В соревнованиях принимали участие спортсмены из 13 регионов страны. "Потрясающая организация соревнований!", - отметила по итогам федерация роллер спорта России.
В число призеров вошли спортсмены Самарской области!
Скоростной слалом, девушки (5-7 лет)
3 место - Тимофеева Виктория (Самара)
Скоростной слалом, юниорки (10-18 лет)
1 место - Кукушкина Анна (Самара)
Скоростной слалом, женщины
2 место - Ермакова Анастасия (Самара)
Фристайл - слалом, женщины
3 место - Ермакова Анастасия (Самара)
Фриджамп, мужчины
2 место - Акберов Роман (Самара)
Фото: минспорт СО