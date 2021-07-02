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В Самаре впервые состоялись чемпионат и первенство России по роллер спорту

2 июля 2021 14:09
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В число призеров вошли спортсмены Самарской области.

В Самаре впервые состоялись чемпионат и первенство России по роллер спорту в дисциплине "фристайл".

В соревнованиях принимали участие спортсмены из 13 регионов страны. "Потрясающая организация соревнований!", - отметила по итогам федерация роллер спорта России.

В число призеров вошли спортсмены Самарской области!

Скоростной слалом, девушки (5-7 лет)
3 место - Тимофеева Виктория (Самара)

Скоростной слалом, юниорки (10-18 лет)
1 место - Кукушкина Анна (Самара)

Скоростной слалом, женщины
2 место - Ермакова Анастасия (Самара)

Фристайл - слалом, женщины
3 место - Ермакова Анастасия (Самара)

Фриджамп, мужчины
2 место - Акберов Роман (Самара)

 

Фото:   минспорт СО

Теги: роллер спорт Самара

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