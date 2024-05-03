В Самаре впервые пройдут международные соревнования по греко-римской борьбе среди юношей

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С 17 по 18 мая в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» пройдет Международный турнир по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти заслуженного строителя России Игоря Александровича Найвальта «НОВАЯ ВЫСОТА».

Соревнования «Новая Высота» впервые пройдут в международном статусе. В 2019 году турнир проходил в Самарской области и стал очень популярным. Из Всероссийских соревнований «Новая Высота» перешла в статус «Первенства России». Более двух тысяч спортсменов из разных уголков России приехали в Самару.

На турнир ожидается приезд борцов из 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Поединки пройдут в 10 весовых категориях: от 45 до 110 кг.

Организаторы подготовят интересную программу и для зрителей. Кроме традиционных мастер-классов от именитых спортсменов, автограф-сессии с олимпийскими чемпионами, планируется акция для всех любителей здорового образа жизни «Зарядка с чемпионом», а также конкурсы для болельщиков с памятными подарками.

Церемония открытия «НОВОЙ ВЫСОТЫ» состоится 17 мая в 16.00. Финальные поединки запланированы на 18 мая.

Вход на мероприятие будет по пригласительным флаерам, которые можно бесплатно получить у волонтеров при входе во дворец в дни соревнований.

Трансляции поединков будут вестись на сайте wrestlingtv.ru и в социальных сетях Самарской федерации борьбы (vk.com/wrest163).

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