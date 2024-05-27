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В Самаре впервые пройдет открытый турнир по хоккею с шайбой "Парни из стали" на кубок фонда социальных инициатив "Мирные люди" в рамках реализации программы "Я верю в свой народ" среди ветеранов и участников СВО, боевых действий и локальных конфликтов.



Первый турнир такого формата прошел в феврале в Санкт-Петербурге. Правительство Самарской области поддержало инициативу проведения турнира для ветеранов и участников СВО. Второй турнир будет сыгран в Самаре на ледовой арене спортивно-концертного комплекса "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого". Матчи пройдут с 30 мая по 1 июня. В рамках соревнований также состоится выставочный матч по следж-хоккею.



29 мая в 16:00 в СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" пройдет пресс-конференция, посвященная проведению Второго открытого турнира по хоккею с шайбой "Парни из стали". На пресс-конференции подробно расскажут о программе и участниках соревнований, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: минспорта СО