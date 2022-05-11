В Самаре впервые пройдет детско-юношеский фестиваль единоборств «Кубок Губернатора Самарской области»

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С 3 по 6 июня 2022 года в СКК «Дворец спорта» пройдет детско-юношеский фестиваль единоборств «Кубок Губернатора Самарской области». В соревнованиях примут участие более тысячи спортсменов в возрасте от шести до семнадцати лет из 21 региона страны – Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Костромской, Пермской, Архангельской, Свердловской, Оренбургской, Ульяновской, Волгоградской, Псковской, Тюменской и Тульской областей, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Ингушетии, Краснодарского края и Самарской области. Свою команду представит Казахстан.

Организаторы турнира – Правительство Самарской области, Самарская региональная федерация тхэквондо ИТФ и клуб единоборств «Витязь».

Открытый турнир позволит ведущим и начинающим спортсменам повысить уровень своего мастерства в соревнованиях по тхэквондо и кикбоксингу (в разделах ORIGINAL и POINT-CONTACT), в ринговых разделах кикбоксинга ( FULL-CONTACT и K-1), а также в двух разделах бразильского джиу-джитсу (GI и NO-GI).

К первому «Кубку Губернатора Самарской области» организаторы турнира подготовили обширную программу. После соревнований участников и зрителей ждет большой концерт группы D’Black Blues Orchestra.

Открытие турнира состоится в СКК «Дворец Спорта» (ул. Молодогвардейская, 222) 4 июня 2022 года в 14:00. Среди почетных гостей соревнований губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, член бюро Центрального совета Союза машиностроителей России, почетный гражданин Самары Владимир Аветисян, двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, боец смешанных единоборств Джеффри Уильям Монсон, первый вице-президент федерации тхэквондо ИТФ России Юрий Калашников.

Фото из открытых источников