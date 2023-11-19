В Самаре в спорткомплексе «Локомотив» прошли Всероссийские соревнования по фехтованию

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В Самаре в спорткомплексе «Локомотив» прошли Всероссийские спортивные соревнования по фехтованию на шпагах. В них приняли участие более 100 молодых спортсменов из России и Республики Беларусь в возрасте до 23 лет. Почетным гостем турнира стала врио заместителя министра спорта Самарской области Галина Дорохова.



В 63 регионе популярность фехтования с каждым годом растет. Успех самарских спортсменов на Олимпийских играх в Токио придал заметный импульс для развития вида спорта. По мнению экспертов фехтование входит в тройку самых интеллектуальных видов спорта. Принять единственно верное решение фехтовальщик должен за доли секунды, и скорость нанесения укола уступает только скорости полета пули.

Фото: скрин видео/ минспорта СО