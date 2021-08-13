В Самаре, в «МТЛ Арена», пройдет турнир по греко-римской борьбе «Новая высота»

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23-24 августа в «МТЛ Арена» состоится Второй всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая высота» памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта.

Для участия в соревнованиях заявились более 200 спортсменов из 26 регионов России. Соревноваться юноши будут в 12 весовых категориях от 42 до 120 кг.

Почётным гостем «Новой высоты» станет Герой России, трехкратный победитель Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, сенатор РФ Александр Карелин.

Турнир пройдет с учетом санэпидемиологических рекомендаций. К участию будут допущены спортсмены с отрицательными ПЦР-тестами, на входе будет организован контроль температуры тела. В помещениях будут установлены санитайзеры, обеспечен масочный режим.

Трансляция соревнований будет вестись на канале Youtube по запросу «Новая высота Самара», а также на странице Администрация Самары ВКонтакте.