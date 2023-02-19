В Самаре стартовал Всероссийский турнир по фигурному катанию на коньках «Кумпарсита»

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В СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» 18 февраля стартовал Всероссийский турнир по фигурному катанию на коньках «Кумпарсита», который проводится в Самаре с 2001 года.



Соревнования посвящены первым олимпийским чемпионам в танцах на льду Людмиле Пахомовой и Александру Горшкову, которые будучи в Куйбышеве вместе со своим тренером Еленой Анатольевной Чайковской, составили показательный танец под названием «Кумпарсита», ставший их визитной карточкой во всем мире.



В воскресенье, 19 февраля, соревнования стартовали в 10 утра. Церемония награждения запланирована на 19:00. Вход свободный.