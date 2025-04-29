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В Самаре состоялся очередной турнир серии «Бокс на Волге»

29 апреля 2025 15:26
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В главном бою вечера российский боксер Дмитрий Кудряшов по итогам шести раундов единогласным решением судей победил американца Райделла Букера.

В Самаре в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» состоялся очередной турнир серии «Бокс на Волге».

В главном бою вечера экс-обладатель пояса WBC Silver и бывший претендент на пояс WBA в первом тяжелом весе российский боксер Дмитрий Кудряшов по итогам шести раундов единогласным решением судей победил американца Райделла Букера. В шестом отрезке боксеру из США был отсчитан нокдаун.

Также в рамках турнира чемпион России-2023, двукратный финалист Кубков России, победитель Игр БРИКС-2024 Сергей Сергеев в поединке во втором среднем весе единогласным решением судей одолел американца Улисеса Сиерру.

 Двукратному чемпиону России, участнику чемпионата мира-2023 и чемпионата Европы-2024 Игорю Свиридченкову в бою в первом среднем весе противостоял пуэрториканец Райн Пино. Свиридченков победил единогласным решением судей.

 Вечер бокса 25 апреля в Самаре был организован промоутером Владимиром Хрюновым при поддержке Федерации бокса России и Правительства Самарской области. Проведение спортивных соревнований международного уровня способствует популяризации спорта и вовлекает население в систематические занятия физкультурой, что соответствует целям государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
 

Фото: Кирилл Жарков/минспорта СО

 

Теги: Самара

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