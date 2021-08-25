Я нашел ошибку
Главные новости:
4 серебряные медали и сенсационный олимпийский финал гребца Александра Вязовкина – в копилке спортсменов Самарской области.
Министр спорта СО Сергей Кобылянский провел торжественный прием олимпийцев
Бизнес-карта — это современный удобный инструмент для предпринимателей, кто ценит своё время.
Инструкция: переводы по бизнес-картам
Решения о дополнительных вариантах помощи будут приниматься по каждой семье отдельно.
Пострадавшим при пожарах в Борском районе будет оказано четыре вида помощи
Маломерные суда, произведенные в Сызрани, популярны и в России, и за рубежом.
В Сызрани Дмитрий Богданов посетил предприятие по производству маломерных судов «Виктори Боатс»
Впереди - еще две сессии, образовательная и аналитическая, в ходе которых наработки участников будут «упакованы» в полноценные туристические продукты.
В Сызрани состоялась вторая стратегическая сессия, направленная на развитие отраслевого туристического бизнеса
Современные вагоны электропоезда разработаны специально для комфортабельных перевозок пассажиров.
По просьбам жителей маршрут «Ласточки» продлят до Жигулевска и Сызрани
На торце 16-этажного здания нового микрорайона Самары силами художников-монументалистов будет воссоздан портрет князя Александра Невского с памятной юбилейной надписью.
Самара - первый из городов России, где появится мурал, посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского
Турнир по греко-римской борьбе был полон эмоций и красоты спортивных схваток.
В Самаре состоялся II Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая Высота»
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.74
-0.21
EUR 86.58
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Министр спорта СО Сергей Кобылянский провел торжественный прием олимпийцев
В Самаре состоялся II Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая Высота»
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу «Ночь кино»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре состоялся II Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая Высота»

25 августа 2021 17:02
129
Турнир по греко-римской борьбе был полон эмоций и красоты спортивных схваток.

В Самаре состоялся II Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая Высота» памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта.

Около 300 спортсменов из 29 регионов России прибыли в Самару, чтобы принять участие в состязаниях турнира «Новая высота». Организатором спортивного мероприятия выступила Самарская областная федерация спортивной борьбы при поддержке Правительства Самарской области, группы компаний «Волгатрансстрой» и фонда «Карелин-фонд».

Главной задачей организаторы турнира считают популяризацию борьбы, которая в России имеет большую и славную историю, пропаганду здорового образа жизни, повышения уровня мастерства юных спортсменов.

В приветственном слове почетный гость турнира, Герой Российской Федерации, сенатор Российской Федерации, трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Карелин выразил благодарность Правительству Самарской области и лично губернатору Дмитрию Азарову:

«Я надеюсь, наше намерение сделать турнир традиционным, ежегодным, не остановят ни санитарные ограничения, ни пандемия, ни что-то другое. Поэтому я хотел бы выразить отдельные слова благодарности за решение провести турнир, за поддержку Правительству Самарской области, Дмитрию Игоревичу Азарову, который сегодня, конечно, был бы здесь, но, по праву долга он сейчас занимается разрешением сложной, экстренной, ситуации, которая связана с жизнью и здоровьем людей. Вы знаете, что бушуют пожары».

Первый турнир «Новая высота» прошел в Самаре в 2019 году. Президент Самарской областной федерации спортивной борьбы Александр Живайкин подчеркнул:

«Этот турнир стал для молодых самарских спортсменов трамплином, возможностью подняться на новую высоту. У нас есть золотые медали Первенства России, Первенства Европы, Первенства мира. Я не сомневаюсь, что ребят, которые пройдут через этот непростой турнир, мы увидим не только на российских, но и на международных, олимпийских соревнованиях и они прославят нашу великую и могучую страну».

Упорство, дисциплина, имение работать, уважение к тренеру и к делу – такими качествами должен обладать спортсмен, по мнению Александра Карелина. Прославленный спортсмен считает, что турнир «Новая высота» открывает серьёзные перспективы для спортивной карьеры его участников: «Участники турнира имеют реальный шанс попасть в сборную команду России. Двое ребят, которые боролись на турнире 2019 года, уже проявили себя на Первенстве мира. Я очень рад, что этот турнир включен в календарь спортивных мероприятий, он является частью разрядной сетки. Хочу пожелать ребятам побед!»

На открытии турнира состоялась премьера гимна «Новой Высоты», который, как уверены организаторы, станет гимном не только турниру, но и гимном честных побед, новых имен, гимном будущих Олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира. Исполнителем гимна стала Юлия Гаврилова, участница Всероссийского конкурса талантов «Синяя птица», финалистка шоу «Голос. Дети».

По итогам двух интенсивных дней соревнований определилось 47 победителей и призеров в 12 весовых категориях. Турнир по греко-римской борьбе был полон эмоций и красоты спортивных схваток. Участники состязаний увезли с собой из Самары заслуженные награды и, конечно, массу ярких впечатлений об этом празднике спорта, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

 

Фото:  пресс-служба департамента информационной политики СО

Теги: «Новая высота» Мероприятия турнир

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Для участия в соревнованиях заявились более 200 спортсменов из 26 регионов России. Соревноваться юноши будут в 12 весовых категориях от 42 до 120 кг. 
23 августа 2021, 15:57
В «МТЛ Арена» проходит Второй всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Новая высота»
Для участия в соревнованиях заявились более 200 спортсменов из 26 регионов России. Соревноваться юноши будут в 12 весовых категориях от 42 до 120 кг. 
Спорт
754
Для участия в соревнованиях заявились более 200 спортсменов из 26 регионов России.
13 августа 2021, 15:45
В Самаре, в «МТЛ Арена», пройдет турнир по греко-римской борьбе «Новая высота»
Для участия в соревнованиях заявились более 200 спортсменов из 26 регионов России. Спорт
1020
Почётным гостем станет Герой России, трехкратный победитель Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, сенатор РФ Александр Карелин.
04 августа 2021, 15:12
В Самаре состоится всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая высота»
Почётным гостем станет Герой России, трехкратный победитель Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, сенатор РФ Александр... Спорт
955
В центре внимания
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
25 августа 2021  13:22
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
1387
Азаров поблагодарил жителей за активность в создании Народной программы
25 августа 2021  13:08
Азаров поблагодарил жителей за активность в создании Народной программы
238
В Самаре сократили количество общественного транспорта на 18 маршрутах
25 августа 2021  11:31
В Самаре сократили количество общественного транспорта на 18 маршрутах
296
В Самаре готовят к открытию четыре круглогодичные ярмарки 
25 августа 2021  09:42
В Самаре готовят к открытию четыре круглогодичные ярмарки 
289
По состоянию на 20 часов на территории Борского района остаются действовать три очага пожара.
24 августа 2021  22:34
Дмитрий Азаров о ситуации в Борском районе: "Ночь ключевая: очень важно не выпустить пожар с одного гектара"
812
Весь список