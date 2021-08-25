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В Самаре состоялся II Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая Высота» памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта.

Около 300 спортсменов из 29 регионов России прибыли в Самару, чтобы принять участие в состязаниях турнира «Новая высота». Организатором спортивного мероприятия выступила Самарская областная федерация спортивной борьбы при поддержке Правительства Самарской области, группы компаний «Волгатрансстрой» и фонда «Карелин-фонд».

Главной задачей организаторы турнира считают популяризацию борьбы, которая в России имеет большую и славную историю, пропаганду здорового образа жизни, повышения уровня мастерства юных спортсменов.

В приветственном слове почетный гость турнира, Герой Российской Федерации, сенатор Российской Федерации, трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Карелин выразил благодарность Правительству Самарской области и лично губернатору Дмитрию Азарову:

«Я надеюсь, наше намерение сделать турнир традиционным, ежегодным, не остановят ни санитарные ограничения, ни пандемия, ни что-то другое. Поэтому я хотел бы выразить отдельные слова благодарности за решение провести турнир, за поддержку Правительству Самарской области, Дмитрию Игоревичу Азарову, который сегодня, конечно, был бы здесь, но, по праву долга он сейчас занимается разрешением сложной, экстренной, ситуации, которая связана с жизнью и здоровьем людей. Вы знаете, что бушуют пожары».

Первый турнир «Новая высота» прошел в Самаре в 2019 году. Президент Самарской областной федерации спортивной борьбы Александр Живайкин подчеркнул:

«Этот турнир стал для молодых самарских спортсменов трамплином, возможностью подняться на новую высоту. У нас есть золотые медали Первенства России, Первенства Европы, Первенства мира. Я не сомневаюсь, что ребят, которые пройдут через этот непростой турнир, мы увидим не только на российских, но и на международных, олимпийских соревнованиях и они прославят нашу великую и могучую страну».

Упорство, дисциплина, имение работать, уважение к тренеру и к делу – такими качествами должен обладать спортсмен, по мнению Александра Карелина. Прославленный спортсмен считает, что турнир «Новая высота» открывает серьёзные перспективы для спортивной карьеры его участников: «Участники турнира имеют реальный шанс попасть в сборную команду России. Двое ребят, которые боролись на турнире 2019 года, уже проявили себя на Первенстве мира. Я очень рад, что этот турнир включен в календарь спортивных мероприятий, он является частью разрядной сетки. Хочу пожелать ребятам побед!»

На открытии турнира состоялась премьера гимна «Новой Высоты», который, как уверены организаторы, станет гимном не только турниру, но и гимном честных побед, новых имен, гимном будущих Олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира. Исполнителем гимна стала Юлия Гаврилова, участница Всероссийского конкурса талантов «Синяя птица», финалистка шоу «Голос. Дети».

По итогам двух интенсивных дней соревнований определилось 47 победителей и призеров в 12 весовых категориях. Турнир по греко-римской борьбе был полон эмоций и красоты спортивных схваток. Участники состязаний увезли с собой из Самары заслуженные награды и, конечно, массу ярких впечатлений об этом празднике спорта, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО