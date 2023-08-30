В Самаре состоялись соревнования по мини-футболу среди подразделений МВД СО и территориальных ОВД

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В результате упорной и напряженной борьбы из 10 команд-участников определились победители.

29 августа прошли соревнования по мини-футболу в рамках ежегодной «Спартакиады ГУ МВД России по Самарской области». Участниками которой стали сотрудники подразделений областного главка МВД, а также сотрудники территориальных органов внутренних дел региона. Цель таких соревнований – повышение уровня физической подготовки, пропаганда и развитие физкультурно-массовых видов спорта.

Спортсмены из 10 команд показывали свое мастерство и захватывающую, зрелищную игру.

До последних секунд полицейские честно боролись за победные призовые места.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место – ОРЧ ГЗ ГУ МВД России по Самарской области;

2 место – МО МВД России «Нефтегорский»;

3 место – У МВД России по г. Тольятти.

В завершение мероприятия дипломы победителям и призерам вручил начальник отдела профессиональной подготовки Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Михаил Зефиров. Поблагодарив всех участников за столь эффектную и захватывающую игру, полковник полиции отметил, что занятие спортом положительным образом сказывается не только на физической подготовке сотрудника, но и на выполнении им служебных задач. Участники спортивного мероприятия поблагодарили организаторов за возможность показать свои силы на поле и принять участие в состязаниях, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО.