в Самаре состоялась традиционная "Добрая лыжня"

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В последнее воскресенье марта поклонники лыжного спорта собрались на УСЦ «Чайка», чтобы закрыть зимний сезон и помочь детям-инвалидам Самарской области — подопечным благотворительного фонда «Все Все Вместе», нуждающимся в высокотехнологичном протезировании рук. Благотворительная лыжная гонка «Добрая лыжня» проходит ежегодно с 2019 года.

В мероприятии приняли участие неравнодушные жители губернии. Для участия в лыжне необходимо было выбрать подходящую дистанцию: 1 км, 3 км, 5 км или командную эстафету 5х500 метров. Для детей до 10 лет была запланирована дистанция 500 метров. Кроме того, с прошлого года в программе благотворительного забега на лыжах появились новые необычные дисциплины: костюмированный забег и соревнования по скиджорингу — одна из дисциплин ездового спорта, в которой лыжник-гонщик передвигается свободным стилем по лыжной дистанции вместе с собаками. Всего в стартах приняли участие свыше 150 спортсменов. Каждый участник получил эксклюзивные медали и подарки.

В этом году организаторы мероприятия направят все собранные средства в благотворительный фонд «Все Все Вместе», сообщает Минспорта региона.