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В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная международной матчевой встрече «Бокс на Волге» между командами России и Сербии

21 июля 2023 13:04
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В Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная международной матчевой встрече «Бокс на Волге» между командами России и Сербии

Встреча пройдет 23 июля в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого». В рамках мероприятия состоится главный профессиональный бой вечера между россиянином Артемом Сусленковым и американцем Кевином Джонсом в супертяжелом весе.

Российский спортсмен Артем Сусленков был немногословен и не стал раскрывать того, каким видит предстоящий поединок. Зато его будущий соперник по рингу сделал сенсационное заявление. Боксер-профессионал Кевин Джонсон принял решение стать гражданином России и планирует связать свою жизнь с Самарой. Борец по смешанным единоборствам Джефф Монсон поддержал выбор Кевина. Он сам несколько лет живет в России и уже успел создать семью.

«Мы все в предвкушении профессионального поединка. Это уже не первое масштабное международное спортивное событие в жизни региона и всей страны. В марте прошла встреча между сборной России и сборной Беларуси. Был интересный захватывающий бокс, был полный зал, потому что в Самаре и Самарской области бокс знают и любят. И мы рассчитываем, что трибуны снова будут заполнены. Мы видим, как после таких соревнований в секции бокса приходит все больше ребят», - отметил председатель наблюдательного совета Самарской областной федерации бокса, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

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