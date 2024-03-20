В Самаре разыгрывается всероссийский детский турнир по картингу "Кубок SMP Racing Junior"

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В рамках программы развития автоспорта SMP Racing в Самаре в крытом картинг-центре F1 разыгрывается всероссийский детский турнир по картингу "Кубок SMP Racing Junior". Такие соревнования проводятся на 15 картодромах страны. В них может принять участие любой желающий, чтобы проверить свои силы и приобщиться к автоспорту.



Соревнования Кубка проходят в двух группах: основной зачет (участники от 11 до 14 лет) и "мини" (от 8 до 10 лет). Правила проведения гонок отличаются длительностью и количеством заездов, наличием или отсутствием пит-стопов, а также транспортными средствами. В основном зачете пилоты соревнуются на картах Rimo evo6 (8,6 л.с.), в "мини" - на картах Пилот Минихонда (5,5 л.с.)



В Самаре с января по март состоялись четыре этапа соревнований. По результатам предварительных этапов в общем зачете в классе "мини" лидируют: Владислав Безруков - 286 очков; Артем Аристов - 251 очко; Лев Козлов - 246 очков. В основном зачете: Матвей Горлов - 287 очков, Владислав Киселев - 265 очков, Никита Фроловин - 262 очка. Победители и призеры Кубка определятся в финальном этапе, который пройдет 7 апреля.

Фото: минспорта СО