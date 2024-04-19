В Самаре прошло соревнование по гиревому спорту

90

Управление по работе с личным составом областного главка полиции провело соревнование среди сотрудников полиции районных органов внутренних дел и Главного управления МВД России по Самарской области по гиревому спорту

В состязании приняли участие 72 полицейских-спортсмена в семи весовых категориях.

На базе Самарской региональной организации общественно-государственного объединения Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» состоялось соревнование по гиревому спорту среди сотрудников районных органов внутренних дел и областного главка полиции.

Всего в соревновании приняли участие 72 сотрудника органов внутренних дел в семи весовых категориях (до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 78 кг, до 85 кг, до 95 кг и свыше 95 кг). Участников поделили на 2 группы: во второй группе – сотрудники районных органов внутренних дел, в третьей – Главного управления МВД России по Самарской области. Полицейские-спортсмены выполняли толчок двумя гирями весом 24 кг, а затем рывок одной. На каждое упражнение для выполнения давалось до 10 минут.

Соревнования оказались зрелищными, участники демонстрировали хорошие навыки и упорную борьбу. По итогам соревнований командные места распределились следующим образом:

2 группа

1 место – МО МВД России «Нефтегорский»

2 место – О МВД России по Челно-Вершинскому району

3 место – О МВД России по Шенталинскому району

4 место – МО МВД России «Клявлинский»

3 группа

1 место – ОРЧ ГЗ ГУ МВД Росси по Самарской области

2 место – ГСУ ГУ МВД Росси по Самарской области

3 место – ФКУ ГУ МВД Росси по Самарской области

Победители в личном и командном первенстве по завершению Соревнований были награждены дипломами.