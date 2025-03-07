В Самаре прошел турнир по пулевой стрельбе

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С 3 по 5 марта в тире универсального спортивного комплекса «Стара-Загора» прошел турнир по пулевой стрельбе. Мероприятие организовано администрацией города Самара совместно с молодежной общественной организацией «Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы Самарской области» и самарским филиалом ЦСКА ВВС.

«Турнир направлен на повышение уровня мастерства участников, популяризацию и дальнейшее развитие спорта в Самаре, пропаганды здорового образа жизни. При занятиях пулевой стрельбой вырабатываются целеустремленность, настойчивость, выдержка, самообладание», - сказал Дмитрий Чеканов, руководитель департамента физической культуры и спорта администрации города Самара.

Участие в турнире приняли около 100 спортсменов в возрасте от 10 лет до 21 года. Было представлено 2 вида оружия - малокалиберные и пневматические пистолет и винтовка. Соревнования проходили по упражнениям: ВП-20, ВП-30, ВП-40, МВ-30, МВ-3х20, ПП-20, ПП-30, ПП-40, МП-30, МП-30С. В каждом виде состязались юноши и девушки, было разыграно 20 комплектов наград.

«Ребята, участвуя в турнире, стимулируют себя к дальнейшему развитию, самореализации. Соревнования по пулевой стрельбе дают возможность детям показать свое мастерство и достижения выдающихся результатов. Следующий этап - первенство Самарской области, которое пройдет с 17 - 19 марта», - пояснила Екатерина Щепеткова, президент молодежной общественной организации «Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы Самарской области», тренер спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА ВВС.

Призеры награждены медалями и дипломами, по результатам турнира представлены документы на присвоение спортивных разрядов.

Фото: администрация Самары