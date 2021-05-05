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С 8 по 14 мая в Самаре пройдут всероссийские соревнования по хоккею «Кубок Владислава Третьяка». В них примут участие 10 юношеских команд (игроки до 12 лет). Турнир пройдет в 12-й раз.

В соревнованиях выступят ЦСКА (Москва), «СКА – Серебряные Львы» (Санкт-Петербург), «Авангард» (Омск), «Адмирал» (Владивосток), «Северсталь» (Череповец), «Комета» (Самара), «Мотор» (Заволжье), а также еще три команды.

Матчи будут проходить на льду СК «Кристалл» (п.Мехзавод, 1-й квартал, д. 30) и СК «Крытый каток Мехзавод» (п. Мехзавод, 15-й квартал, 26).

Церемония открытия – 8 мая в 16:00 в СК «Кристалл».