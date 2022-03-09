В Самаре пройдут соревнования по лыжным гонкам на призы ГАУ СО УСЦ «Чайка»

В четверг, 10 марта, на территории УСЦ «Чайка» состоятся соревнования по лыжным гонкам на призы ГАУ СО УСЦ «Чайка». К участию в соревнованиях допускаются все желающие (2006 — 2013 г.р.), имеющие соответствующую подготовку и медицинский допуск. Соревновательный стиль – свободный. Формат гонки – раздельный старт. Начало соревнований в 11:00.
Основной целью соревнований является популяризация и развитие лыжных гонок в Самарской области, повышение уровня массовости занятий лыжными гонками в регионе, совершенствование спортивного мастерства участников и приобретение ими опыта участия в соревнованиях. Участники соревнований, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе, награждаются дипломами, медалями и ценными призами.
Организаторами соревнований являются: министерство спорта Самарской области, государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий», региональная общественная организация «Самарская областная Федерация лыжных гонок», государственное автономное учреждение Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка».
Начало работы мандатной комиссии, выдача номеров и чипов — 10 марта с 9:00 до 10:30, по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, пгт. Смышляевка, территория Лесная, ул.Олимпийская, здание 4. Нижняя поляна, лыжный комплекс «2» (по геолокации – ул. Дубравная, 2 (тупик)).
Программа мероприятия:
09:00-10:30 – комиссия по допуску участников
10:45-10:55 – церемония открытия
Порядок стартов (интервал между участниками 15 секунд):
11:00-11:30
11:40-12:30
12:40-13:10
Порядок награждения:
12:15 – Церемония награждения дистанции 1,6 км.
13:15 – Церемония награждения дистанции 3 км.
14:15 – Церемония награждения дистанции 5 км.