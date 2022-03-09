В Самаре пройдут соревнования по лыжным гонкам на призы ГАУ СО УСЦ «Чайка»

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В четверг, 10 марта, на территории УСЦ «Чайка» состоятся соревнования по лыжным гонкам на призы ГАУ СО УСЦ «Чайка». К участию в соревнованиях допускаются все желающие (2006 — 2013 г.р.), имеющие соответствующую подготовку и медицинский допуск. Соревновательный стиль – свободный. Формат гонки – раздельный старт. Начало соревнований в 11:00.

Основной целью соревнований является популяризация и развитие лыжных гонок в Самарской области, повышение уровня массовости занятий лыжными гонками в регионе, совершенствование спортивного мастерства участников и приобретение ими опыта участия в соревнованиях. Участники соревнований, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе, награждаются дипломами, медалями и ценными призами.

Организаторами соревнований являются: министерство спорта Самарской области, государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий», региональная общественная организация «Самарская областная Федерация лыжных гонок», государственное автономное учреждение Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка».

Начало работы мандатной комиссии, выдача номеров и чипов — 10 марта с 9:00 до 10:30, по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, пгт. Смышляевка, территория Лесная, ул.Олимпийская, здание 4. Нижняя поляна, лыжный комплекс «2» (по геолокации – ул. Дубравная, 2 (тупик)).

Программа мероприятия:

09:00-10:30 – комиссия по допуску участников

10:45-10:55 – церемония открытия

Порядок стартов (интервал между участниками 15 секунд):

11:00-11:30

первая группа (старт на 1,6 км–девушки 11-12 лет (2010-2011 г.р.));

вторая группа (старт на 1,6 км–юноши 9-10 лет (2012-2013 г.р.));

третья группа (старт на 1,6 км–девушки 9-10 лет (2012-2013 г.р.)).

11:40-12:30

четвертая группа (старт на 3 км–юноши 13-14 лет (2008-2009 г.р.))

пятая группа (старт на 3 км–девушки 13-14 лет (2008-2009 г.р.))

шестая группа (старт на 3 км–юноши 11-12 лет (2010-2011 г.р.))

12:40-13:10

седьмая группа (старт на 5 км–юноши 15-16 лет (2006-2007 г.р.))

восьмая группа (старт на 5 км–девушки 15-16 лет (2006-2007 г.р.))

Порядок награждения:

12:15 – Церемония награждения дистанции 1,6 км.

13:15 – Церемония награждения дистанции 3 км.

14:15 – Церемония награждения дистанции 5 км.