В Самаре пройдут финал Кубка России и всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Волжский пируэт»

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3 и 4 апреля в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого пройдут финал Кубка России и всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Волжский пируэт».

Соревнования проводятся в дисциплине синхронное катание по программам мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и 1-го спортивного разряда. На лед выйдут спортсмены из 14 регионов в составе 24 команд.

Самарскую область представят «Жемчужина», «Твинкл Айс», «Волга Айс», «Эдельвейс» и «Гэлакси».

Вход на трибуны Дворца спорта свободный.

Расписание соревнований:

3 апреля | 14:00

Произвольная программа, 1-й разряд

3 апреля | 15:25

Короткая программа, кмс

3 апреля | 17:35

Короткая программа, мс

4 апреля | 12:30

Произвольная программа, кмс

4 апреля | 14:40

Произвольная программа, мс