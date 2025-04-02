В Самаре пройдут финал Кубка России и всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Волжский пируэт»

3 и 4 апреля в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого пройдут финал Кубка России и всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Волжский пируэт».
Соревнования проводятся в дисциплине синхронное катание по программам мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и 1-го спортивного разряда. На лед выйдут спортсмены из 14 регионов в составе 24 команд.
Самарскую область представят «Жемчужина», «Твинкл Айс», «Волга Айс», «Эдельвейс» и «Гэлакси».
Вход на трибуны Дворца спорта свободный.
Расписание соревнований:
3 апреля | 14:00
Произвольная программа, 1-й разряд
3 апреля | 15:25
Короткая программа, кмс
3 апреля | 17:35
Короткая программа, мс
4 апреля | 12:30
Произвольная программа, кмс
4 апреля | 14:40
Произвольная программа, мс