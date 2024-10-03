В Самаре пройдет Открытый кубок ПФО по традиционному и спортивному каратэ

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6 октября 2024 года с 10:00 до 19:00 в спортивном комплексе «Локомотив» (ул. Агибалова, 7а) пройдет пятый юбилейный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по традиционному и спортивному каратэ». 0+

Организаторами и инициаторами мероприятия являются спортивный клуб «KARS», функционирующий при Самарской региональной общественной организации «Армянская Община», а также Региональная общественная организация «Союз народов Самарской области». Турнир проводится при поддержке Администрации г. о. Самара и ОФСОО «Федерация традиционного и спортивного каратэ России».

Цели и задачи мероприятия – повышение спортивного мастерства, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение детей в систематические занятия спортом, выявление сильнейших спортсменов для участия в областных, всероссийских и международных соревнованиях, популяризация и дальнейшее развитие направлений традиционного и спортивного каратэ в г. о. Самара и Самарской области. При этом немаловажно и то, что такие мероприятия способствуют укреплению межнациональных отношений народов, проживающих на территории нашего региона, областей и республик Российской Федерации, стран ближнего зарубежья.

Отметим также, что, став для Самарского региона традиционным, кубок «Союз народов» вышел за рамки регионального мероприятия, и теперь его с полным правом можно отнести к ежегодным международным спортивным мероприятиям.

В ходе церемонии открытия турнира, которая запланирована на 10:00, спортсменам, судьям и зрителям представят концертную программу. Далее, в течение всего дня, будут проводиться соревнования. В 2024 году разыграют 323 медали в различных возрастных категориях.

В мероприятии примут участие порядка 200 человек – прежде всего, дети и молодежь. Соберутся представители спортивных школ каратэ Самарской области и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Мелеуза, Ульяновска и Саратова. Кроме того, свое мастерство продемонстрируют спортсмены из Башкирии, Казахстана и Узбекистана.

В числе почетных гостей турнира заявлен Президент ОФСОО «Федерация традиционного и спортивного каратэ России» Руслан Бегунов.

Фото: администрация Самары