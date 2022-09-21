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В Самаре пройдет межнациональный спортивный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан каратэ JSKA»
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В Самаре пройдет межнациональный спортивный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан каратэ JSKA»

21 сентября 2022 20:34
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Ожидается, что в мероприятии примут участие представители спортивных школ сётокан каратэ региона и соседних областей ПФО.

25 сентября 2022 года в 10:00 в комплексе МТЛ «Арена» (г. ​Самара, ул. Советской Армии, 253А) состоится церемония открытия межнационального спортивного турнира «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан каратэ JSKA».

Основная цель мероприятия – укрепление межнациональных отношений представителей различных национальностей, проживающих на территории Самары и Самарской области, а также соседних областей. Кроме того, турнир будет способствовать популяризации и дальнейшему развитию сётокан каратэ в регионе, привлечению жителей всех возрастов к активным систематическим занятиям физической культурой и спортом, вовлечению детей в систематические занятия спортом, повышению мастерства и выявлению сильнейших спортсменов города для участия в областных, всероссийских и международных соревнованиях. Помимо этого, в числе важных задач – пропаганда здорового образа жизни.

Ожидается, что в мероприятии примут участие, помимо судей и зрителей, дети и молодёжь (выступят в различных возрастных категориях), представители спортивных школ сётокан каратэ Самарской области и соседних областей Приволжского федерального округа. Приглашены спортсмены из городов Пензенской, Ульяновской, Саратовской областей, Республик Мордовия, Чувашия, Татарстан, Башкирия. Также в Самару приедут делегации из Москвы и Санкт-Петербурга, борцы из Узбекистана, Кабардино-Балкарии, Казахстана.

Для зрителей подготовлен концерт, который состоится в ходе официальной церемонии открытия.

Также в спортивной программе заявлено:

- 09:00 – 09:30 – заседание главной судейской коллегии и судейский брифинг;

- 10:30 – начало соревнований (ката, кумитэ иппон, кумитэ нихон, командное кумитэ);

- 19:00 – окончание мероприятия.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия

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