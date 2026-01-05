В Самаре пройдет День адаптивного спорта - новогоднее спортивное мероприятие для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Организатор мероприятия - Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области.
9 января
СК «Маяк», Самара, Костромской переулок, 15а
11:00-15:00
В программе спортивные активности и мастер-классы от членов сборных команд России по следующим направлениям:
-настольный теннис
-дартс
-шашки
-волейбол сидя
Участников ждет живое общение, спортивная атмосфера и памятные сувениры.
Фото: Самарский спорт