В Самаре пройдет День адаптивного спорта - новогоднее спортивное мероприятие для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Организатор мероприятия - Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области.

9 января

СК «Маяк», Самара, Костромской переулок, 15а

11:00-15:00

В программе спортивные активности и мастер-классы от членов сборных команд России по следующим направлениям:

-настольный теннис

-дартс

-шашки

-волейбол сидя

Участников ждет живое общение, спортивная атмосфера и памятные сувениры.

Фото: Самарский спорт