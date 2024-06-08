В Самаре проходят всероссийские соревнования и всероссийский фестиваль по чир спорту "Волжские просторы"

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В Самаре в МТЛ Арена на двух площадках в течение трех дней проходят всероссийские соревнования и всероссийский фестиваль по чир спорту "Волжские просторы".



В турнире принимают участие свыше 6000 спортсменов из 32 регионов России.



- Проведение всероссийских соревнований мы доверяем тем регионам, которые находятся в числе лидеров. Команда Федерации чир спорта Самарской области работает как единый механизм, и региональное министерство спорта активно содействует тому, чтобы чир спорт развивался в регионе такими темпами, - отметил на открытии соревнований вице-президент Союза чир спорта России Роман Петросян.



Он также добавил, что чир спорт является одним из самых массовых видов в России. В Самарской области им занимаются и дети, и взрослые. Родительские команды в регионе появились благодаря проведению турнира "Высший класс" среди родителей школьников и теперь активно участвуют в официальных соревнованиях.



Проведение массовых соревнований и фестивалей чир спорта активно способствует вовлечению населения страны в систематические занятия физкультурой и спортом и тем самым решает одну из задач нацпроекта "Демография".

Фото: скриншот видео/минспорта СО