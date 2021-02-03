В Самаре проходит зимний чемпионат ЦВО по офицерскому троеборью

78

В Самаре стартовал зимний чемпионат ЦВО по офицерскому троеборью. В составе 27 команд в соревнованиях принимают участие 125 спортсменов-военнослужащих из воинских частей и соединений ЦВО, а также военных ВУЗов, дислоцированных в Самаре, Тольятти, Екатеринбурге, Тюмени, Пензе, Челябинске, Вольске, Омске, Новосибирске.

Атлеты посоревнуются в стрельбе из пистолета Макарова, плавании вольным стилем на 100, 200 и 300 метров и лыжной гонке свободным стилем на дистанцию 5 и 10 км. Победители определятся в трех возрастных группах: до 30 лет, от 30 до 40 лет и старше 40 лет.

Среди участников чемпионата сильнейшие троеборцы округа:

- майор Виктор Захаров (В/ч 34081) – Мастер спорта, победитель чемпионатов ВС стран СНГ и ВС РФ по офицерскому троеборью;

- лейтенант Павел Самойленко (90 тд) - Мастер спорта, победитель и призер чемпионатов ЦВО и ВС РФ по летнему офицерскому троеборью;

- капитан Руслан Саттыбеков (В/ч 31612) - Мастер спорта, призер Всеармейских соревнований на Кубок министра обороны РФ «Командирские старты», чемпионатов ЦВО и ВС РФ по летнему офицерскому троеборью.

По итогам турнира будет сформирована сборная команда, которая представит ЦВО на чемпионате Вооруженных Сил по офицерскому троеборью, который пройдет с 10 по 13 марта в г. Костроме.

Организацию и судейство совместно со спортивным комитетом ЦВО будут осуществлять специалисты самарского филиала ЦСКА, а также приглашенные эксперты из Пензы, Саратова, Вольска, Казани. Тольятти, Тюмени.

Главный судья соревнований, инструктор-методист отделения (по спортивной работе) самарского филиала ЦСКА, судья всероссийской категории Сергей Лемехов.

Торжественное открытие чемпионата ЦВО прошло в спортивном зале УСК «Стара-Загора» самарского филиала ЦСКА.

Открывая состязания, начальник самарского филиала ЦСКА Роман Махонин пожелал его участникам интересной конкурентной борьбы, победных финишей и новых личных рекордов во всех видах офицерского троеборья. Также атлетов напутствовали депутат Думы городского округа Самара Александр Чернышев, председатель регионального отделения межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА» полковник в отставке Валерий Громов, представители 2-й гвардейской общевойсковой армии и Центрального военного округа.

В этот же день в армейском тире УСК «Стара-Загора» развернулись состязания стрелков из пистолета Макарова в трех возрастных группах.

Этапы чемпионата пройдут 4 февраля в 50-и метровом бассейне СК «Плавательный» самарского филиала ЦСКА и 5-го февраля на спортивной базе «Чайка» министерства спорта Самарской области. Награждение победителей и торжественное закрытие чемпионата состоится в 13.00 5-го февраля на территории СБ «Чайка», передает пресс-служба ЦСК ВВС Самара.

Фото: пресс-служба ЦСК ВВС Самара