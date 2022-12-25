В Самаре проходит «Кубок Дворца спорта» по легкой атлетике

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В заключительном турнире уходящего года принимают участие атлеты из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Чапаевска и других муниципальных районов 63 региона.



В губернии с появлением новых современных спортивных объектов, возведененных в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» у жителей Самарской области активно растет интерес к легкой атлетике.



В 2022 году в Тольятти открылся современный легкоатлетический манеж, а в Самаре - стадион «Орбита».

Фото: минспорта СО