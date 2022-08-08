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В Самаре продолжается строительство лыжероллерной трассы

8 августа 2022 12:36
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В Самаре продолжается строительство лыжероллерной трассы

На территории учебно-спортивного центра «Чайка» в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» полным ходом идут работы по возведению лыжероллерной трассы.

Много лет спортсмены ждали специализированный объект для тренировок в летний период. Обычно занятия проходили в непредназначенных для этого местах. Спортсмены обратились к Дмитрию Азарову с просьбой построить профессиональную трассу для комфортных тренировок и подготовки к соревнованиям. Губернатор идею поддержал.

Лыжникам и биатлонистам для поддержания хорошей формы нужно тренироваться круглогодично. Лыжероллеры для спортсменов — прекрасная возможность не растерять физическую форму за летний период, а также улучшить технику. Планируется, что здесь будут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители, сообщает Минспорта региона.

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