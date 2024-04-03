В Самаре молодые мамы в декрете могут бесплатно тренироваться в рамках социального проекта

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Проект «Будь здорова, мама!» приглашает женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, на бесплатные тренировки. Организатор проекта – Самарская федерация ушу при поддержке Фонда президентских грантов.

Направления занятий: фитнес, оздоровительная гимнастика, йога, послеродовое восстановление.

На тренировку можно прийти с малышом. В залах тепло, чисто и уютно, есть где оставить коляску, есть весь необходимый тренировочный инвентарь. Все тренеры проекта прошли необходимое обучение для работы с послеродовыми проблемами.

Адреса залов в Самаре:

- ул. Ново-Садовая, 44, оф. 321

- 5-я просека, 110е

- Московское шоссе, 125а

- ул. Революционная, 128

Также в рамках проекта проводятся:

- подвижные игры для мам и малышей,

- поддерживающие встречи с психологом (девичники с круговыми танцами,

пением народных песен, играми, забавами),

- семинары с экспертами по гармоничному материнству и развитию детей.

Записаться можно в группе проекта «Будь здорова, https://vk.com/mamawushu или по телефону +7 (962) 602-08-14.