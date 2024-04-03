В Самаре молодые мамы в декрете могут бесплатно тренироваться в рамках социального проекта

Проект «Будь здорова, мама!» приглашает женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, на бесплатные тренировки. Организатор проекта – Самарская федерация ушу при поддержке Фонда президентских грантов.
Направления занятий: фитнес, оздоровительная гимнастика, йога, послеродовое восстановление.
На тренировку можно прийти с малышом. В залах тепло, чисто и уютно, есть где оставить коляску, есть весь необходимый тренировочный инвентарь. Все тренеры проекта прошли необходимое обучение для работы с послеродовыми проблемами.
Адреса залов в Самаре:
Также в рамках проекта проводятся:
Записаться можно в группе проекта «Будь здорова, https://vk.com/mamawushu или по телефону +7 (962) 602-08-14.