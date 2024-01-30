В регионе прошло первенство среди юниоров и юниорок до 21 года по фехтованию

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В Самарской области завершилось первенство среди юниоров и юниорок до 21 года по фехтованию. В соревнованиях принял участие 151 спортсмен из 7 спортивных организаций. Проводились личные соревнования и командное первенство.



Победителями первенства области в дисциплине сабля стали Родион Клепиков и Софья Новикова, в командном зачете первенствовали команды Тольятти-9 (Константин Вальтер, Роман Боздуган, Владимир Сокольский, Артем Тишин) и Тольятти-1 (Кристина Геосова, Анастасия Князькова, Софья Новикова).



В фехтовании на шпагах первые места заняли Сергей Шагов и Елизавета Тростянская и команды ЦСКА-Самара-1 (Владислав Письмарев, Егор Тимофеев, Данила Яковлев, Сергей Шагов) и СШОР №17-ГУОР-Самарский университет (Алеся Вайнрих, Вероника Зеленцова, Екатерина Сидорова, Валерия Шайдорова).



В соревнованиях рапиристов победы одержали Семен Налетов и Дарья Белова и команды СШОР №5/СамГМУ (Семен Налетов, Иван Сурков, Василий Тимохин, Парвез Шейх Мохаммад) и СШОР №5-1 (Вера Калинина, Алиса Кузнецова, Анастасия Федулова, Алиса Шматкова).

Фото: минспорта СО