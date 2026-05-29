Метро работает, вход в метро для укрытия свободный.
Движение наземного общественного транспорта приостановлено
По информации Приволжского УГМС 30 мая местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град.
В Самарской области объявлена ракетная опасность.
«РКС-Самара» предупреждают о проведении ремонтных работ в Самаре 31 мая, 1.2.4 июня.
В Самаре благоустройство в сквере у ДК «Искра», парках им. Щорса и «Воронежские озера» стартует в июне в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
До 31 мая 2026 года компании крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели могут подать заявку на участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года. Сделано в Ро
В пятницу, 29 мая, в Самаре состоялся запуск очередной партии современных трамваев модели «Львенок». На линию вышли 14 новых вагонов, которые будут курсировать по востребованным маршрутам.
27 мая в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел рабочую встречу с Сергеем Черногаевым и руководителями профсоюзных объединений регионов округа.
В регионе прошла спартакиада среди лиц старшего возраста

В поселке Прибрежный на базе отдыха «Радуга» состоялась ежегодная областная спартакиада среди лиц старшего возраста. Участниками стали 24 команды из 8 городов и 13 районов Самарской области. В программу вошли 7 спортивных дисциплин.

По итогам спартакиады будет формироваться сборная области, которая представит наш регион на Спартакиаде пенсионеров России

Результаты соревнований:

Настольный теннис, до 70 лет

Ирина Абросимова, Самара-2
Галия Вебер, Ставропольский р-н
Галина Никифорова, Самара-1
Виктор Шепелев, Самара-1
Валерий Романов, Новокуйбышевск
Александр Кучиков, Тольятти-2

Настольный теннис , старше 70 лет

Лариса Балашова, Жигулевск
Татьяна Удалова, Тольятти-1
Фируза Минзафарова, Чапаевск
Виктор Хохрин, Тольятти-1
Владимир Ятманов, Сергиевский р-н
Алексей Кабаков, Самара-2

Плавание, до 70 лет

Ольга Лыскова, Самара-1
Ирина Стрельникова, Ставропольский р-н
Светлана Золотухина, Самара-2
Александр Кучиерский, Тольятти-1
Алексей Коновалов, Самара-3
Сергей Тренькин, Новокуйбышевск

Плавание, старше 70 лет

Наталья Воробьёва, Тольятти-1
Раиса Тарасова, Тольятти-2
Галина Курдюкова, Октябрьск
Николай Клюкин, Ставропольский р-н
Николай Топорков, Нефтегорский р-н
Евгений Новиков, Кинель-Черкасский р-н

Легкая атлетика - кросс, до 70 лет

Софья Щепеткова, Самара-1
Ольга Авласевич, Тольятти-2
Ольга Харчева, Тольятти-1
Александр Демин, Тольятти-1
Владимир Бежуткин, Большеглушицкий р-н
Михаил Троценко, Самара-1

Легкая атлетика - кросс, старше 70 лет

Татьяна Шермецинская, Новокуйбышевск
Лариса Бекетова, Самара-3
Нина Кликушина, Самара-2
Владимир Жаров, Тольятти-2
Геннадий Пашкин, Борский р-н
Николай Топорков, Нефтегорский р-н

Пулевая стрельба

Вера Корягина, Сергиевский р-н
Галина Демченко, Октябрьск
Нина Степакина, Нефтегорский р-н
Александр Кучиерский, Тольятти-1
Владимир Ятманов, Сергиевский р-н
Павел Горшенин, Новокуйбышевск

Шахматы

Ирина Ушакова, Самара-3
Элеонора Каляева, Тольятти-2
Зоя Копелян, Волжский р-н
Валерий Романов, Новокуйбышевск
Николай Власенко, Волжский р-н
Александр Рябов, Сергиевский р-н

Дартс

Самара-2
Большеглушицкий р-н
Новокуйбышевск

Комбинированная эстафета

Новокуйбышевск
Тольятти-1
Сергиевский р-н

Общекомандное первенство

Новокуйбышевск
Тольятти-1
Сергиевский р-н

 

Фото:   минспорта СО

