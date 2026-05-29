В регионе прошла спартакиада среди лиц старшего возраста

В поселке Прибрежный на базе отдыха «Радуга» состоялась ежегодная областная спартакиада среди лиц старшего возраста. Участниками стали 24 команды из 8 городов и 13 районов Самарской области. В программу вошли 7 спортивных дисциплин.
По итогам спартакиады будет формироваться сборная области, которая представит наш регион на Спартакиаде пенсионеров России
Результаты соревнований:
Настольный теннис, до 70 лет
Ирина Абросимова, Самара-2
Галия Вебер, Ставропольский р-н
Галина Никифорова, Самара-1
Виктор Шепелев, Самара-1
Валерий Романов, Новокуйбышевск
Александр Кучиков, Тольятти-2
Настольный теннис , старше 70 лет
Лариса Балашова, Жигулевск
Татьяна Удалова, Тольятти-1
Фируза Минзафарова, Чапаевск
Виктор Хохрин, Тольятти-1
Владимир Ятманов, Сергиевский р-н
Алексей Кабаков, Самара-2
Плавание, до 70 лет
Ольга Лыскова, Самара-1
Ирина Стрельникова, Ставропольский р-н
Светлана Золотухина, Самара-2
Александр Кучиерский, Тольятти-1
Алексей Коновалов, Самара-3
Сергей Тренькин, Новокуйбышевск
Плавание, старше 70 лет
Наталья Воробьёва, Тольятти-1
Раиса Тарасова, Тольятти-2
Галина Курдюкова, Октябрьск
Николай Клюкин, Ставропольский р-н
Николай Топорков, Нефтегорский р-н
Евгений Новиков, Кинель-Черкасский р-н
Легкая атлетика - кросс, до 70 лет
Софья Щепеткова, Самара-1
Ольга Авласевич, Тольятти-2
Ольга Харчева, Тольятти-1
Александр Демин, Тольятти-1
Владимир Бежуткин, Большеглушицкий р-н
Михаил Троценко, Самара-1
Легкая атлетика - кросс, старше 70 лет
Татьяна Шермецинская, Новокуйбышевск
Лариса Бекетова, Самара-3
Нина Кликушина, Самара-2
Владимир Жаров, Тольятти-2
Геннадий Пашкин, Борский р-н
Николай Топорков, Нефтегорский р-н
Пулевая стрельба
Вера Корягина, Сергиевский р-н
Галина Демченко, Октябрьск
Нина Степакина, Нефтегорский р-н
Александр Кучиерский, Тольятти-1
Владимир Ятманов, Сергиевский р-н
Павел Горшенин, Новокуйбышевск
Шахматы
Ирина Ушакова, Самара-3
Элеонора Каляева, Тольятти-2
Зоя Копелян, Волжский р-н
Валерий Романов, Новокуйбышевск
Николай Власенко, Волжский р-н
Александр Рябов, Сергиевский р-н
Дартс
Самара-2
Большеглушицкий р-н
Новокуйбышевск
Комбинированная эстафета
Новокуйбышевск
Тольятти-1
Сергиевский р-н
Общекомандное первенство
Новокуйбышевск
Тольятти-1
Сергиевский р-н
Фото: минспорта СО