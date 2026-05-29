В регионе прошла спартакиада среди лиц старшего возраста

В поселке Прибрежный на базе отдыха «Радуга» состоялась ежегодная областная спартакиада среди лиц старшего возраста. Участниками стали 24 команды из 8 городов и 13 районов Самарской области. В программу вошли 7 спортивных дисциплин.

По итогам спартакиады будет формироваться сборная области, которая представит наш регион на Спартакиаде пенсионеров России

Результаты соревнований:

Настольный теннис, до 70 лет

Ирина Абросимова, Самара-2

Галия Вебер, Ставропольский р-н

Галина Никифорова, Самара-1

Виктор Шепелев, Самара-1

Валерий Романов, Новокуйбышевск

Александр Кучиков, Тольятти-2

Настольный теннис , старше 70 лет

Лариса Балашова, Жигулевск

Татьяна Удалова, Тольятти-1

Фируза Минзафарова, Чапаевск

Виктор Хохрин, Тольятти-1

Владимир Ятманов, Сергиевский р-н

Алексей Кабаков, Самара-2

Плавание, до 70 лет

Ольга Лыскова, Самара-1

Ирина Стрельникова, Ставропольский р-н

Светлана Золотухина, Самара-2

Александр Кучиерский, Тольятти-1

Алексей Коновалов, Самара-3

Сергей Тренькин, Новокуйбышевск

Плавание, старше 70 лет

Наталья Воробьёва, Тольятти-1

Раиса Тарасова, Тольятти-2

Галина Курдюкова, Октябрьск

Николай Клюкин, Ставропольский р-н

Николай Топорков, Нефтегорский р-н

Евгений Новиков, Кинель-Черкасский р-н

Легкая атлетика - кросс, до 70 лет

Софья Щепеткова, Самара-1

Ольга Авласевич, Тольятти-2

Ольга Харчева, Тольятти-1

Александр Демин, Тольятти-1

Владимир Бежуткин, Большеглушицкий р-н

Михаил Троценко, Самара-1

Легкая атлетика - кросс, старше 70 лет

Татьяна Шермецинская, Новокуйбышевск

Лариса Бекетова, Самара-3

Нина Кликушина, Самара-2

Владимир Жаров, Тольятти-2

Геннадий Пашкин, Борский р-н

Николай Топорков, Нефтегорский р-н

Пулевая стрельба

Вера Корягина, Сергиевский р-н

Галина Демченко, Октябрьск

Нина Степакина, Нефтегорский р-н

Александр Кучиерский, Тольятти-1

Владимир Ятманов, Сергиевский р-н

Павел Горшенин, Новокуйбышевск

Шахматы

Ирина Ушакова, Самара-3

Элеонора Каляева, Тольятти-2

Зоя Копелян, Волжский р-н

Валерий Романов, Новокуйбышевск

Николай Власенко, Волжский р-н

Александр Рябов, Сергиевский р-н

Дартс

Самара-2

Большеглушицкий р-н

Новокуйбышевск

Комбинированная эстафета

Новокуйбышевск

Тольятти-1

Сергиевский р-н

Общекомандное первенство

Новокуйбышевск

Тольятти-1

Сергиевский р-н

Фото: минспорта СО